Приємний сюрприз на ринку: 'другий хліб' українців подешевшав вже на 10%

Обсяги картоплі на ринку збільшуються практично щодня.

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Ціни на картоплю в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

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В Україні продовжують знижуватись ціни на картоплю

Наразі фермери продають її по 11–18 грн/кг

Ця ціна в середньому на 23% вища, ніж минулого року

Станом на сьогоднішній день в Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що основна причина цієї ситуації — покращення погодних умов та активізація збиральних робіт у більшості регіонів країни, що призвело до збільшення пропозиції продукції на внутрішньому ринку.

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Так, на даний момент фермери пропонують до продажу картоплю в діапазоні 11–18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

"Основною причиною зниження цін на неї є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня. При цьому якість запропонованої картоплі часто досить невисока, що також чинить тиск на ціни в даному сегменті", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також додали, що у другій половині липня 2024 року ціни на картоплю в Україні були в середньому на 23% нижчими, ніж сьогодні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні закінчується сезон черешні і в останній тиждень ціни на неї різко підскочили щонайменше на 10%. Наразі ягоду продають по 150-220 грн/кг.

Також відомо, що в Україні стартував сезон збору врожаю яблук, однак ціни на нові плоди приголомшили покупців, вони майже втричі вищі, ніж у той самий період минулого року.

Крім того, Максим Гопка, аналітик УКАБ, прогнозує, що влітку 2025 року вартість м’яса зростатиме стабільно. Наприклад, ціна свинячого ошийка коливатиметься в межах 320–350 гривень за кілограм.

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