Приємний сюрприз на ринку: 'другий хліб' українців подешевшав вже на 10%

Головне:
- В Україні продовжують знижуватись ціни на картоплю
- Наразі фермери продають її по 11–18 грн/кг
- Ця ціна в середньому на 23% вища, ніж минулого року
Станом на сьогоднішній день в Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що основна причина цієї ситуації — покращення погодних умов та активізація збиральних робіт у більшості регіонів країни, що призвело до збільшення пропозиції продукції на внутрішньому ринку.
Так, на даний момент фермери пропонують до продажу картоплю в діапазоні 11–18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.
"Основною причиною зниження цін на неї є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня. При цьому якість запропонованої картоплі часто досить невисока, що також чинить тиск на ціни в даному сегменті", - йдеться у повідомленні.
Аналітики також додали, що у другій половині липня 2024 року ціни на картоплю в Україні були в середньому на 23% нижчими, ніж сьогодні.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні закінчується сезон черешні і в останній тиждень ціни на неї різко підскочили щонайменше на 10%. Наразі ягоду продають по 150-220 грн/кг.
Також відомо, що в Україні стартував сезон збору врожаю яблук, однак ціни на нові плоди приголомшили покупців, вони майже втричі вищі, ніж у той самий період минулого року.
Крім того, Максим Гопка, аналітик УКАБ, прогнозує, що влітку 2025 року вартість м’яса зростатиме стабільно. Наприклад, ціна свинячого ошийка коливатиметься в межах 320–350 гривень за кілограм.
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Про джерело: EastFruit
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