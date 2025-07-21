Впливав на роботу НАБУ: в СБУ назвали ім’я нардепа, який виявився агентом РФ

Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників НАБУ.

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Підозра Христенку / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

Федора Христенка підозрюють у державній зраді

Після початку повномасштабного вторгнення він втік з України

Нардеп був завербований ФСБ РФ ще за часів Януковича

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. Про це йдеться на сайті СБУ.

Зазначається, що цей парламентар був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

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Наразі йому заочно повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

В СБУ зауважили, що після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на Бюро.

"Федір Христенко був завербований ФСБ РФ ще за часів Януковича і наразі перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком, котрий є резидентом ФСБ та "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР". Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна, який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема, для організації "Антимайдану" він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування "тітушок".

Зв'язки Христенка з НАБУ

За даними слідства, зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників Бюро. Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала за підозрою у веденні бізнесу з РФ.

Ще один із його зв’язків – це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті.

"Зафіксовано, як у 2022 році під час повномасштабного вторгнення дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка", - додали в СБУ.

Під час обшуків у контактерів депутата від забороненої партії ОПЗЖ Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного стеження за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

СБУ - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 18 липня працівники СБУ та Нацполіції затримали агентку країни-агресора Росії, яка на замовлення ворога збиралася підірвати обласний ТЦК в Одесі.

9 липня контррозвідники Служби безпеки України затримали у Києві двох громадян Китаю, які намагалися нелегально вивезти до КНР секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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