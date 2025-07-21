Впливав на роботу НАБУ: в СБУ назвали ім’я нардепа, який виявився агентом РФ

Коротко:
- Федора Христенка підозрюють у державній зраді
- Після початку повномасштабного вторгнення він втік з України
- Нардеп був завербований ФСБ РФ ще за часів Януковича
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. Про це йдеться на сайті СБУ.
Зазначається, що цей парламентар був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Наразі йому заочно повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).
В СБУ зауважили, що після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на Бюро.
"Федір Христенко був завербований ФСБ РФ ще за часів Януковича і наразі перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком, котрий є резидентом ФСБ та "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР". Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна, який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема, для організації "Антимайдану" він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування "тітушок".
Зв'язки Христенка з НАБУ
За даними слідства, зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників Бюро. Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала за підозрою у веденні бізнесу з РФ.
Ще один із його зв’язків – це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті.
"Зафіксовано, як у 2022 році під час повномасштабного вторгнення дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка", - додали в СБУ.
Під час обшуків у контактерів депутата від забороненої партії ОПЗЖ Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного стеження за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства.
СБУ - останні новини України
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 18 липня працівники СБУ та Нацполіції затримали агентку країни-агресора Росії, яка на замовлення ворога збиралася підірвати обласний ТЦК в Одесі.
9 липня контррозвідники Служби безпеки України затримали у Києві двох громадян Китаю, які намагалися нелегально вивезти до КНР секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".
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Про джерело: СБУ
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