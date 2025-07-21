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Єфремов розлучився з п'ятою дружиною після 23 років шлюбу: у чому причина

Віталій Кірсанов
21 липня 2025, 14:58
116
Актор перестав розмовляти з дружиною через постійні конфлікти після його виходу з колонії.
Єфремов розлучився з п'ятою дружиною
Єфремов розлучився з п'ятою дружиною / колаж: Главред, фото: росЗМІ

Ви дізнаєтеся:

  • У чому причина розставання
  • Чи подавав артист на розлучення офіційно

Російський артист-путініст Михайло Єфремов розлучився зі своєю п'ятою дружиною Софією Кругликовою після 23 років спільного життя. Про це пише Telegram-канал Shot.

За даними джерела, актор перестав розмовляти з дружиною через постійні конфлікти після його виходу з колонії. Повідомляється, що пара поки не подавала на розлучення. При цьому джерела з оточення подружжя переконані, що сім'я розпалася остаточно і відкладає офіційне оформлення розлучення лише через небажання привертати увагу ЗМІ.

відео дня

Єфремов і Кругликова зіграли весілля 2002 року. У 2004-му у подружжя народилася дочка Віра, у 2007-му - Надія, а в 2010-му - син Борис.

До речі, раніше росЗМІ повідомляли, що Єфремов під час "відсидки" мав близькі стосунки з акторкою Дариною Білоусовою. 61-річний артист почав зустрічатися з 41-річною колегою ще до винесення вироку. У період тюремного ув'язнення Єфремова жінка приїжджала до нього на побачення.

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За що отримав термін Єфремов:

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня 2020 року в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили відбувати покарання у виправну колонію №4 Бєлгородської області. 9 квітня 2025 року Єфремова звільнили.

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Хто такий Михайло Єфремов

Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017).

Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі.

У березні 2018 року під час вистави "Не ставай чужим" у Самарському театрі опери та балету глядачі висловили невдоволення якістю виступу Єфремова: артист говорив невиразно і, за деякими думками, був п'яний. У відповідь Єфремов зупинив спектакль і вступив у суперечку з публікою, використовуючи нецензурну лексику

Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля.

Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером.

Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна.

"Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

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