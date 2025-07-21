'Трамп збирається надерти тобі зад': в США різко пригрозили Путіну

Грем наголосив, що тепер настає черга російського диктатора Путіна.

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В США пригрозили Путіну / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви сенатора США:

Трамп тепер стане жорстким щодо Росії

Президент США збирається накласти мита на тих, хто купує російську нафту

Путін не зупиниться, якщо його не зупинити

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до Володимира Путіна. Він попередив, що настає черга російського диктатора. Про це сенатор заявив у ефірі Fox News.

Зокрема, Грем порівняв Дональда Трампа зі Скотті Шеффлером – видатним американським гольфістом. Мовляв, президент США був жорстким щодо Ірану, а тепер стане таким щодо Росії.

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"Путін, твоя черга настає, Дональд Трамп – Скотті Шеффлер американської політики і зовнішньої дипломатії, і він збирається надерти тобі зад", - наголосив він.

За його словами, ідеться про можливе запровадження мит на Росію від США.

"Трамп збирається накласти мита на тих, хто купує російську нафту – Китай, Індію та Бразилію. Ці три країни купують близько 80% дешевої російської нафти і підтримують російську військову машину в робочому стані", - зауважив сенатор.

Він також упевнений, що Китай, Індія та Бразилія не витримають 100-відсоткових мит і будуть змушені обирати між допомогою Путіну й американською економікою.

Варто додати, Грем переконаний, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинити. До того ж російський диктатор порушив Будапештський меморандум.

Ліндсі Грем пригрозив Путіну - відео:

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, ультиматум президента США Дональда Трампа, висунутий Росії, є "поворотним моментом" у мирних зусиллях щодо закінчення війни в Україні.

Також відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відіграв вирішальну роль у тому, що президент США Дональд Трамп погодився продовжити військову підтримку України та скоригував свою риторику щодо Росії.

Крім того, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп досягли політичної домовленості. Вон стосується інвестицій у виробництво та продажу українських дронів.

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Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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