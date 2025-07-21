Німеччина посилить ППО України: скільки Київ отримає систем Patriot від Берліну

США та Німеччина найближчими днями узгодять свої дії, щоб Україна могла отримати додаткові системи ППО.

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США і Німеччина готують системи Patriot для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Ключові тези:

Німеччина передасть Україні 5 систем Patriot

Рішення було ухвалене під час розмови з міністром оборони США Гегсетом

Сторони вже працюють над досягненням цієї мети

Берлін надасть Україні додаткові системи ППО, мова йде про ЗРК Patriot. Також ФРН передасть Києву необхідні боєприпаси до систем. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання у форматі "Рамштайн", цитує РБК-Україна.

Під час нещодавньої поїздки до Вашингтона Пісторіус узгодив із міністром оборони США Пітом Гегсетом надання Україні Німеччиною п’яти систем Patriot.

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"Крім того, під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина долучиться до забезпечення п’яти терміново потрібних систем Patriot якомога швидше", - сказав він.

Пісторіус додав, що Німеччина та США найближчими днями узгодять свої дії, щоб досягти цієї мети.

"Як цього досягти, ми будемо тісно координувати в дусі взаємної довіри між партнерами протягом наступних кількох днів", - підсумував міністр оборони Німеччини.

Країни, які входять до "Рамштайну" / Інфографіка: Главред

Системи Patriot для України - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після однієї із розмов із українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

Згодом Трамп повідомив, що готується відправка 17 систем Patriot в Україну.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони Patriot у найближчі тижні. За його словами, наразі триває узгодження деталей між міністерствами оборони США та Німеччини.

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Про персону: Борис Пісторіус Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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