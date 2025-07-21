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Чому не можна заливати чай окропом: секрет ідеального заварювання

Віталій Кірсанов
21 липня 2025, 16:59
124
Чай - улюблений напій багатьох людей, але мало хто знає, що неправильна температура води під час заварювання його псує.
Чому не можна заливати чай окропом
Чому не можна заливати чай окропом / колаж: Главред, фото: скріншот з youtube-каналу "Кру"

Ви дізнаєтеся:

  • За якої температури заварювати чай
  • Чому не можна заварювати чай окропом

Через окріп смак і аромат чаю можуть бути повністю зіпсовані, розповідає Главред. А ще неправильна температура води позбавляє напій його основних корисних властивостей.

Автор Youtube-каналу "Кру" також розповів, чому чай не можна заварювати кип'яченою водою.

відео дня

За якої температури заварювати чай

Чайне листя, особливо якщо це білий або зелений чай, відрізняється дуже тонкою і ніжною структурою. Через заварювання його окропом вона руйнується, тому аромат і смак напою погіршуються.

Також через високу температуру руйнуються ефірні олії, що відповідають за тонкий чайний аромат, напій стає неприємним і гірким на смак. Фахівці стверджують, що оптимальною температурою води є 70-80 градусів за Цельсієм для зеленого чаю і 60-70 градусів для білого.

Чорний чай можна спокійно заварювати за температури 90-95 градусів. Улун найкраще заварюється за температури 80-90 градусів. Тоді напій розкриває весь екзотичний смак і аромат.

Чому не можна заварювати чай окропом

У чаї міститься багато корисних речовин, особливо антиоксидантів, вітамінів, амінокислот. Якщо напій заварювати окропом, більшість цих компонентів руйнуються. Наприклад, потужними антиоксидантами є катехіни, які за високої температури вже не діють. Чай позбавляється частини своїх корисних властивостей.

Регулярне вживання занадто гарячого чаю може також негативно вплинути на здоров'я. Згідно з думкою вчених, пиття будь-яких гарячих напоїв може збільшити ризик появи раку стравоходу. Адже висока температура пошкоджує слизову, чим призводить до запальних процесів. Тому завжди давайте чаю охолонути перед тим, як його вживати.

Також важливу роль відіграє не тільки температура, а й час заварювання. Так, наприклад, зелений чай потрібно заварювати близько 2-3 хвилин, білий від 3 до 5 хвилин, чорний 4-5 хвилин, а улун 3-4 хвилини. Якщо заварювати занадто довго, напій стане гірким.

Дивіться відео про те, чому чай не можна заварювати кип'яченою водою

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