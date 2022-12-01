"Кримінальний авторитет" назвав Пригожина "півнем" / Колаж фото СБУ, скрін

Мобілізація, яку глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин проводить серед ув'язнених в РФ, може провалитися. Все через відео з його співкамерниками, яке активно поширюється в Мережі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Російські спецслужби разом з Пригожиним своїм вербуванням повторюють досвід Другої світової війни, коли подібні дії відбувалися виключно в колоніях посиленого режиму, де сидять ув'язнені з великими термінами.

"Вирішується питання утилізації та зниження напруги в місцях позбавлення волі ... Процес вербування відбувається саме в чорних зонах, де керують так звані кримінальні авторитети, а це, відповідно послаблює вплив криміналітету на місце позбавлення волі, і тим самим вирішується питання криміногенної ситуації в РФ. Ті люди, які сидять за зґвалтування, пограбування, вимагання і вбивства не потрібні Російській Федерації. Це - загроза існуванню правоохоронної системи і безпосередньо структурі російського суспільства", - пояснив експерт.

Під час вербування Пригожин намагається апелювати кримінальними поняттями і показує різні наколки.

"За тими кримінальними поняттями, до яких апелює, ймовірність його низького соціального статусу, так званого опущеного, під питанням ... можливо, такими докорами знижують статус тих, хто погодився співпрацювати з Пригожиним. Тому що жоден "сиделец", як вони себе називають, не може співпрацювати з адміністрацією, і згода на заходи, які проводить Пригожин, це порушення кримінальних понять. Тобто це - табу, що створює передумови для подальших конфліктів серед криміналітету", - додав Снєгирьов.

Експерт зазначив, що Пригожина підтримали кілька кримінальних авторитетів, пояснюючи це тим, що хоча б таким чином ув'язнений зможе вийти на свободу. Такі заяви в кримінальних колах вважається "наказом для виконання" і їх поширюють по всіх колоніях.

Однак експерт Снєгирьов не виключає, що в РФ можуть початися "кримінальні війни".

"Якщо людина відповідає за свої слова, і соціальний статус Пригожина дійсно досить низький, це означає, що на території РФ можуть початися кримінальні війни ... Пригожин каже, мовляв, відвоювали 6 місяців і все, претензій немає. Але при цьому ніхто не гарантує, що вони повернуться живими", - сказав експерт.

Відео зі звинуваченням у бік Пригожина може вплинути на мобілізацію, якщо швидко пошириться в кримінальному середовищі, а статус того, хто про це говорить, не буде нижче Пригожина.

"Там є своя жорстка ієрархія підпорядкування - відповідно, якщо людина відповідала певним кримінальним поняттям на момент перебування в місцях позбавлення волі, то до неї можуть прислухатися ... якщо вона нижча за статусом, ці претензії не розглядаються апріорі. Пригожин, відповідно, вважає себе людиною з високим соціальним статусом, тому подібні звинувачення від "в'язня" ніхто не розглядатиме. Не кажучи вже про те середовище, в якому він зараз перебуває, оскільки він людина, яка допущена до "тіла" (Володимиру Путіну - Главред)", - розповів Снєгирьов.

ПВК Вагнера Група Вагнера - неофіційне збройне формування, яке пов'язують з російським олігархом і за сумісництвом "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. У ЗМІ формування часто називають російською приватною військовою компанією ПВК Вагнера або ПВК Вагнер.

На думку експертів, група Вагнера насправді є замаскованим підрозділом у структурі Міноборони РФ і підпорядковується російському уряду. У червні 2017 року ПВК Вагнера була включена до списку санкцій США.

"Кримінальний авторитет" про минуле Пригожина

Раніше російський "кримінальний авторитет" Саша Курара розповів про минуле Євгена Пригожана. Він стверджує, що "кухар Путіна" залучав неповнолітніх дітей до проституції, через що він зайняв у в'язниці нижчу касту - "опущених".

"Кримінальний авторитет "також назвав Пригожина "півнем" (вступав у статеві зв'язки з іншими ув'язненими) і закликав ув'язнених не вступати до лав ПВК "Вагнера". Він додав, що принизливо отримувати накази від "опущених".

Нагадаємо, Снєгирьов також казав, що роль Пригожина в Росії - прикривати Путіна. Його заявами Кремль хоче показати, що в провалах армії на війні проти України винен не Путін, а військові.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що проти Пригожина в Росії могла розпочатися інформаційна кампанія. На його думку, мета такої кампанії – зупинити вербування ув'язнених до ПВК Вагнера.

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