"Пригожин прикриває Путіна": диктатору РФ насправді вигідні військові поразки своєї армії – Снєгирьов

Диктатору РФ насправді вигідні військові поразки своєї армії, вважає експерт Дмитро Снєгирьов/ Главред, сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін в умовах, коли військові РФ не можуть здобувати успіхи на полі бою, турбується про збереження своєї "шкури". Він розуміє, що через провальну війну проти України у Росії може відбутися переворот, тому намагається перекласти провину за поразки із себе на своїх військових.

Путін хоче довести, що "цар насправді не винний", а винна армія. Про це розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю Главреду.

"Якщо російське суспільство переконати у тому, що винен не "цар", а армія, то можливість проведення військового заколоту так само стає мінімальною. Крім того, саме військові поразки дадуть можливість Путіну для проведення чисток серед військових", – пояснює Снєгирьов.

Тому російському диктатору вигідна критика армії РФ, яку поширює "кухар Путіна" і ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Диктатор боїться заколоту, тому для цього йому потрібні військові поразки та підвищення соціального статусу Пригожина", – зазначає експерт.

Водночас експерт висловив думку, що наступником Путіна може стати хтось, хто має відношення до спецслужб РФ. Пригожин навряд чи посяде це місце. Єдиний варіант, за якого ця система може дати тріщину і на "трон" потрапить хтось не з кола спецслужб – це переворот.

"Єдиний варіант, за якого можливі зміни у цій ієрархії – це зміна самої системи у РФ, тобто якщо станеться або військовий заколот, або можлива революція. Враховуючи те, що "низи" не готові, а "верхи" усім задоволені, то розглядати можливість революції апріорі не має сенсу. Що ж стосується військового заколоту, то Пригожин якраз і потрібен для того, аби його не допустити", – зазначає Снєгирьов.

Нагадаємо, український військовий Євген Карась розповів, що у Кремлі бояться бунтів серед свого ж народу. Тому російському диктатору Володимиру Путіну доводиться імітувати вирішення проблем. Саме для цього і була організована зустріч з підставними "матерями російських військових" – щоб "замилити очі" росіянам.

Також військовослужбовець Євген Карась зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від ідеї захопити українську столицю. Це для нього є єдиним варіантом завершити війну на своїх умовах. Проте президент РФ розуміє, що далі окупантам доведеться тікати з Києва, тому що втримати місто вони не зможуть.

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