"Ми і Сталінград обстрілювали": Лавров цинічно пояснив, чому РФ обстрілює Херсон

Лавров цинічно пояснив, чому РФ обстрілює Херсон/ Reuters, Telegram

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров цинічно пояснив, чому країна-агресорка Росія обстрілює Херсон, звідки "накивала п’ятами".

За словами Лаврова, РФ стріляє по Херсону так само, як колись обстрілювала Сталінград. Він нагадав, що таким чином під час Другої світової війни радянські військові вибивали ворогів зі Сталінграду. Заяву Лаврова цитують російські ЗМІ.

При цьому путінський міністр закордонних справ поділився рожевими мріями, нібито "Херсон – це російське місто". Він пояснив, що ударами по ньому російські окупанти намагаються вигнати з населеного пункту українських військових.

"Ну у нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли", – заявив Лавров.

Удари по енергетичній інфраструктурі України Лавров пояснив тим, що нібито Росія "не хоче дозволити, щоб Україну накачували смертоносною зброєю для вбивства росіян".

Раніше керівник МЗС країни-агресора, Росії, Сергій Лавров здійснив черговий словесний кульбіт і заявив – мовляв, нібито Москва ніколи не виходила на офіційний Київ з пропозицією про мирні переговори, але при цьому нібито завжди готова вислухати іншу сторону.

Нагадаємо, раніше Лавров знову вплутався в скандал. На засіданні організації договору колективної безпеки в Єревані 23 листопада під час групового фото він знову накричав на журналістів.

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