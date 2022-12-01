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У Білорусь терміново прибув рейс з російськими генералами і невідомий елітний борт - ЗМІ

1 грудня 2022, 15:07

На аеродром в Мачулищах в Білорусі прибув Елітний літак Ту-154М з російськими генералами. Скоріше за все, з черговою інспекцією

Літак, Білорусь
До Білорусі терміново прибув рейс з російськими генералами та невідомий Елітний борт-ЗМІ / фото https://ua.depositphotos.com

У Білорусі на аеродром Мачулищі о 09: 23 за місцевим часом у четвер, 1 грудня прилетів літак з російськими генералами. Як повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", об 11: 55 у повітряний простір країни зайшов російський урядовий VIP-рейс "Спеціального льотного загону".

Пізніше з'явилася інформація про те, перший літак - модель Ту-154М російських ВПС (бортовий номер RA-85686). І він нібито прилетів до Білорусі з військового аеродрому "Чкаловський" в Підмосков'ї. При цьому місцеві пропагандисти заздалегідь про візит російських генералів нічого не повідомляли.

Другий російський борт VIP-класу (RA-09007) летів у бік білоруської столиці Мінська. Про його пасажирів немає достовірних даних.

До слова, кількома добами раніше (24-25 листопада) російські генерали теж відвідували Білорусь. Тоді метою їх приїзду пропагандисти називали інспекцію ходу військової підготовки т.зв. регіонального угруповання військ (РГВ) на місцевих полігонах. Офіційно Міноборони Білорусі про таку місію російських генералів нічого не повідомило.

"Можна припустити, що сьогоднішній візит – це продовження "інспекції", розпочатої тиждень тому", – вважають представники "Беларускі Гаюн".

Загроза наступу військ Росії з Білорусі

Раніше заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначав, що окупаційні війська Росії через провали на Південному і Східному фронті можуть повторно спробувати напасти на Київ з Білорусі через Чорнобильську зону та з Чернігівської області.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що розвідка України та журналісти відзначають збільшення числа військових на території Білорусі. Однак сьогодні реальної загрози наступу немає, оскільки атака не має сенсу.

Нагадавши, найближчим часом очікувати наступу з боку Білорусі не варто. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович. Разом з тим він попередив про небезпеку ракетних ударів по Україні з боку Білорусі.

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