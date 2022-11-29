'Вплив Пригожина падає': Арестович розповів, чи планують у Кремлі ліквідацію 'кухаря Путіна'

Євген Пригожин / Reuters, росЗМІ

Радник керівника Офісу президента вважає, що в Росії могла розпочатися кампанія проти російського олігарха та власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Основна ціль цієї задачі – різка зупинка припливу зеків до приватної військової компанії.

"Можу припустити, що деякі люди вирішили запустити кампанію проти Пригожина. Давай розглянемо основні її завдання. В ідеалі, різко припиняється приплив зеків - у нього падає кількість мобілізованих і коло його завдань звужується. Як результат, він менше отримує грошей на все це - падає вплив. Теоретично це можливо, чому ні?", - сказав Арестович в ефірі "Фейгін Live".

Крім того, за словами радника керівника ОП, кампанія проти "кухаря Путіна" зроблена, щоб зробити його токсичним в очах російської еліти. Наприклад, Кадирова та Золотова, який є командувачем Росгвардії.

"Скоріш за все його ізолюють від його друзів та заступників у верхівці. Адже набере він 3 тисячі зеків чи 8 тисяч – це теж важливо, але менше. Враховуючи, що російська культура силовиків напівкримінальна, якщо не відверто кримінальна, там такі речі мають значення", - розповів Арестович.

Він пояснив, при цьому Пригожин може продовжувати працювати, якщо це особисто дозволятиме російський диктатор Путін. Проте серед товаришів його рівня, які хочуть на цій війні зайняти більший статус, – у них виникнуть проблеми. У випадку, якщо ця кампанія матиме успіх.

Нагадаємо, нещодавно Федеральна служба розслідувань США офіційно оголосила у розшук "кухара Путіна" Євгена Пригожина. За Пригожина пропонують велику суму винагороди – до 250 тисяч доларів. Такі кошти пропонують заплатити особі, котра надасть ФБР інформацію про розшукуваного, яка надалі допоможе арештувати його і притягнути до відповідальності.

Раніше Главред повідомляв, що у РФ призначили нового "наглядача" за в’язницями на території країни-агресорки і тимчасово окупованих територіях України. Ним став відомий кримінальний авторитет Армен Саркісян на прізвисько Армен Горлівський. Одним із головних завдань Саркісяна буде створення в РФ нової приватної військової компанії на противагу ПВК "Вагнера", власником якої є "кухар Путіна" Євген Пригожин.

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