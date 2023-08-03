'Прийде російський солдат!': Корчевніков закотив істерику через декомунізацію 'Батьківщини-матері'

Російський пропагандист пригрозив ще одним "походом" окупантів на Київ.

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Корчевніков знову істерить / Колаж Главред. Фото: скріншоти

Кремлівського пропагандиста Бориса Корчевнікова обурила декомунізація монумента "Батьківщина-мати" у Києві.

В ефірі "Соловйов ТВ" Корчевніков обізвав пам'ятник "російською жінкою", за якою нібито прийде "російський солдат".

"Те, що зараз відбувається, - це зґвалтування російської жінки, за якою прийде її син, російський солдат, і помститься. Вони там тризуб повісять, але це буде смішно, мені здається, навіть для українців", - висловився одіозний пропагандист.

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Корчевнікову привиділося, що пам'ятник тепер виглядає так, наче "Батьківщина-мати" "здається" "російському солдату".

"Вона називає позивний і просить здатися російському солдату. Акуратніше кажучи, вона каже: "Прийди, російський солдате, прийди, мій сину, і захисти мене від цієї наруги", - додав він.

Та невдовзі Корчевнікова понесло ще далі - він навіщось згадав про "дівчат Донбасу", яких нібито ображають українські військові.

"Власне, це все - явища одного гатунку. Російський солдат прийде і захистить свою маму", - сказав Корчевников.

Дивіться відео, як Корчевніков влаштував істерику:

Хто такий Корчевніков

Корчевнікова пам'ятають насамперед за серіалом "Кадети", але з кінокар'єрою росіянин покінчив, як тільки увірвався в ефір "Росія-1".

У 2017-му Корчевніков обійняв пост гендиректора пропагандистського телеканалу РПЦ "Спас". У жовтні 2019 року одіозний "телеведучий" навіть побував у Києві на православному фестивалі "Покров" за запрошенням вже колишнього нардепа Андрія Деркача.

Підтримує путінську агресію і виправдовує злочини російської армії. Перебуває під міжнародними санкціями. У січні 2023-го РНБО наклала на пропагандиста обмеження.

Декомунізація монумента "Батьківщина-мати"

1 серпня зі щита "Батьківщини-матері" в центрі Києва зняли всю радянську символіку. Замість серпа і молота встановлять тризуб. Очевидно, що це не на жарт розлютило путінську пропаганду, яка багато років намагається відбілити комуністичний режим і символіку.

Декомунізація монумента була ініціативою самих громадян. Відповідна петиція надійшла до Київради ще восени 2022 року.

Разом з тим, в українському суспільстві закликали до ще радикальніших заходів. Наприклад, екс-глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у березні 2023 року пропонував взагалі демонтувати "Батьківщину", оскільки тризуб її не українізує.

Монумент, відкритий радянською владою у 1981 році, розташований на правому березі Дніпра в Києві - на території Національного музею історії України.

Противники демонтажу "Батьківщини-матері" посилаються на те, що вона є найвищою монументальною скульптурою у Європі.

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