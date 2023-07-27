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Бойовики Вагнер стягнули до Білорусі понад 700 од. техніки: кадри з супутника

Андрій Ганчук
27 липня 2023, 12:07 оновлено 27 липня, 12:13
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Найманці ПВК Вагнер Євгенія Пригожина поповнюють свої лави у Білорусі і облаштовуються в селі Цель Осиповицького району, де вони зробили свій табір.
Техніка бойовиків Вагнер в Білорусі
Бойовики Вагнер за 2 тижні завезли безліч одиниць техніки в Білорусь / Радіо Свобода

Найманці ПВК Вагнер, які після заколоту Пригожина в країні-агресорі Росії переїхали до Білорусі, стягують техніку до свого табору в селі Цель. Спостерігачі помітили близько 754 одиниць техніки. Кількість важкої військової техніки не уточнюється. Якщо вона є, то кількість мінімальна.

Як повідомляє Радіо Свобода, служба Planet Labs опублікувала супутниковий знімок, який було зроблено вранці 25 липня. На ньому можна побачити об'єкти, схожі на техніку. Всього - 754 одиниці.

Важка військова техніка якщо і є, то її там мінімум.

відео дня

Яку техніку ПВК Вагнер привезли до Білорусі

62 тентових вантажівки

534 габаритних автомобіля, таких як пікапи УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ "буханки", мікроавтобуси Газель, УАЗ Патріоти, інша автомобільна техніка

33 автобуси

99 вантажівок різної модифікації

26 військових вантажівок - швидше за все, Урали, Камази, або навіть бронетехніка.

У порівнянні з даними на 19 липня, техніки стало більше на 290 одиниць.

Техніка бойовиків Вагнер в Білорусі
Техніка бойовиків Вагнер у Білорусі / Радіо Свобода

ПВК Вагнер у Білорусі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк днями пояснив, чим небезпечна ПВК Вагнер у Білорусі. Як вважає чиновник, бойовики можуть влаштувати провокації біля кордонів Польщі або країн Балтії. Західному світу в такій ситуації слід посилити військову підтримку України.

Військовий оглядач Олексій Арестович, аналізуючи перебування ПВК Вагнера в Білорусі, назвав найгірші сценарії розвитку подій. На думку аналітика, Росія тиражує інформаційні вкидання, проте провокацій виключати не можна.

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду сказав, що ПВК Вагнер не здатні піти на провокації проти Польщі, оскільки бойовиків занадто мало для проведення подібних операцій. За його словами, навіть якщо вони задумають такий сценарій, про це дізнається Захід і буде завдано удару ракетами Tomahawk по табору Вагнер у Білорусі.

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