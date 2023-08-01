У Держдумі вигадали помсту за атаку дронів на Москву: Гурульов назвав ціль

Депутату Гурульову дуже заважає Герб України, який змінить серп і молот на монументі Батьківщина-Мати.

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Андрій Гурульов погрожує ударом по монументу Батьківщина-Мати / Колаж: Главред, фото: скріншот

Член комітету Держдуми з оборони генерал-лейтенант Андрій Гурульов вибухнув погрозами на адресу України після атаки безпілотників на Москву. У відповідь він закликав вдарити по монументу Батьківщина-Мати в Києві та вулиці Банковій, на якій розташований Офіс президента України.

У своєму Telegram-каналі Гурульов написав, що Україна нібито атакувала висотки "Москва-Сіті" як якийсь символ російської столиці.

"Зрозуміло, що ці удари не мають жодного військового спрямування, почастішали атаки носять виключно інформаційний характер. Ворог воює з нашими символами. Раніше вони атакували одну з веж Кремля, тепер зрозуміли, що куди більш жирна і доступна мета – московські хмарочоси. Москва-Сіті - символ нової столиці, успішної Росії, що будується вже в XXI столітті. Таким чином вони намагаються посіяти страх і сумнів у головах наших громадян", – заявив Гурульов.

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У відповідь він вирішив "налякати" українців і вдарити по монументу Батьківщина-Мати. Гурульову дуже заважає Герб України, який змінить на цьому Радянському монументі серп і молот.

"Думаю, понівечений щит Батьківщини-Мати замість триклятого тризуба зараз був би дуже до речі, цілком ця тема вписалася б у загальну роботу з денацифікації. У нас красиво по ньому навернути є всі можливості", – розмріявся російський депутат.

Також Гурульов в черговий раз помарив про удар по "центру ухвалення рішень" на Банковій.

"Про удари по Банковій я вже язик зчесав говорити, щоб діячі звідти взагалі сонячного світла не бачили, не вилазили з бункерів", – заявив російський нардеп.

Атаки дронів на Москву

У ніч на 1 серпня центр Москви вдруге за тиждень атакували безпілотники. Пролунала серія вибухів. Один з дронів знову влетів в одну з веж Москва-Сіті. За даними росЗМІ, на 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що дрони, які атакували Москву, нібито летіли з території України.

Раніше прессекретар Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що США не заохочують завдання ударів за межами української території та не допомагають їх здійснювати, проте залишають за Україною право самостійно вирішувати, як саме протистояти російському вторгненню.

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