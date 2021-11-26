Прибрати груди і додати крила: у Києві пропонують оновити монумент "Батьківщина-Мати"

У Києві пропонують змінити монумент "Батьківщина-Мати" / УНИАН

У Києві пропонують оновити монумент "Батьківщина-Мати" і перетворити його на зовсім інший пам’ятник.

Автора петиції, яка з’явилася на сайті Київради, не влаштовує "радянська естетика" знаменитої пам’ятки. Олександр Артьомов зазначив, що "первісний задум і радянська естетика цієї споруди не відповідає сучасним політичним та ідеологічним вимогам суспільства".

У той же час, за його словами, демонтувати монумент недоцільно – адже це візитка міста, та й обійдеться така процедура досить дорого. Тому він вирішив звернутися до влади з пропозицією оновити монумент, а саме – перетворити на статую Архистратига Михаїла. За його словами, статуя за обрисами схожа на чоловічу, тому й внести запропоновані зміни буде не складно.

"Оскільки ця жінка виглядає досить чоловікоподібно, а ще й тримає в руках щит і меч, нескладно буде перетворити її в статую Архістратига Михаїла – патрона нашого міста. З цією метою прибрати груди, замінити радянський герб гербом Києва і домонтувати крила. Якщо знайдуться додаткові гроші", – написав автор петиції.

Петиція була опублікована 24 листопада. Станом на сьогодні, 26 листопада, вона зібрала 16 підписів із 6 тисяч необхідних.

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Що варто знати про "Батьківщину-Мати"

Монумент "Батьківщина-Мати" розташований у Києві на правому березі Дніпра на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Пам’ятник відкрили у 1981 році. Він є найвищою монументальною скульптурою у Європі.

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