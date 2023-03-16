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"Найкраще - демонтувати": В'ятрович пояснив, чому потрібно прибрати Батьківщину-мати в Києві

16 березня 2023, 16:18
Монумент слід або демонтувати, або залишити, просто без радянського герба, впевнений нардеп.
Батьківщина-мати, В'ятрович
Батьківщина-мати, В'ятрович / УНІАН

Монумент Батьківщина-мати у Києві необхідно зносити, вважає історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Під час чату на Главреді він пояснив, що це "абсолютно радянський пам'ятник".

"Найкраще було б його демонтувати, не знаю, наскільки це можливо фізично, тут потрібні якісь інженери. Тому що, по-моєму, це абсолютно радянський пам'ятник. Наліпити на цей пам'ятник тризуб абсолютно не означає Його українізувати", - упевнений В'ятрович.

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За його словами, зараз українізація сприймається дуже поверхнево і брутально.

Хто такий Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович - історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання.

Був головою Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", екс-директор архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

"Мовляв, давайте просто "переодягнемо". У 2014-2015 роках були випадки, коли Леніна перетворювали на козака. Таким у деяких було уявлення про українізацію. Але цей пам'ятник не вдасться українізувати таким чином. Тому цей монумент слід або демонтувати, або залишити, просто без радянського герба, щоб він відповідав чинному закону про декомунізацію. Тоді він залишиться радянським монументом як пам'ять про ті часи, коли Україна і Київ були радянськими", - підсумував В'ятрович.

Зазначимо, що монумент "Батьківщина-мати" розташований у Києві на правому березі Дніпра на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Пам'ятник відкрили в 1981 році. Він є найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Восени минулого року на сайті Київради з'явилася петиція, в якій запропонували оновити монумент "Батьківщина-мати" і перетворити його в зовсім інший пам'ятник.

Автора петиції не влаштовувала "радянська естетика" пам'ятки. Олександр Артемов зазначив, що "первісний задум і радянська естетика цієї споруди не відповідає сучасним політичним та ідеологічним вимогам суспільства".

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Автор: Сергій Кущ
Батьківщина-мати Володимир В'ятрович
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