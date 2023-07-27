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Загроза не для України: Світан розповів, навіщо ПВК "Вагнер" перемістили до Білорусі

Анна Ярославська
27 липня 2023, 10:25 оновлено 27 липня, 10:29
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Якщо зараз по ПВК "Вагнер" буде завдано авіаційного або ракетного удару, завдання буде виконане. Але є й інші варіанти розвитку подій.
Роман Світан, Пригожин, Лукашенко
Роман Світан розповів про загрозу для Лукашенка з боку ПВК "Вагнер" / Колаж: Главред, фото: скріншот ​

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що найманців ПВК "Вагнер" могли перемістити до Білорусі для того, щоб знищити. При цьому є і можливість того, що "вагнерівці" повалять білоруського диктатора Олександра Лукашенка - зброю для цього вони братимуть на білоруських складах.

"Щоб знищити оскаженіле військо, застосовують певні методи. Зокрема, коли хочуть знищити людей, які вчинили, м'яко кажучи, військовий проступок, їх збирають в одному місці та ліквідують. Оптимальний варіант в такій ситуації - відібрати зброю, вивезти з країни, зібрати в одному місці та "накрити", - сказав Світан в інтерв'ю Главреду.

За його словами, якщо зараз по ПВК Вагнер буде завдано авіаційного або ракетного удару, завдання буде виконане.

"Тоді 5 тисяч бойовиків ОЗУ Пригожина, які посміли висловити своє обурення щодо управління військами, ліквідують. Приблизно для цього їх і відправили в Білорусь", - вважає Світан.

При цьому, за словами військового, "вагнерівці" можуть не лише проводити навчання білоруських військ або готуватися до відходу з країни, але і знову піти на Москву.

"Сценарій можливий в тому випадку, якщо вежі Кремля, які не домовилися між собою, ще раз спробують використовувати ПВК Вагнер як інструмент для шантажу", - сказав він.

Світан додав, що ПВК "Вагнер" позбавили зброї, тому вони не становлять жодної загрози – хіба що для самих себе і Лукашенка.

"Для батька вони небезпечні тим, що можуть взяти зброю в Збройних силах Білорусі (...) Так, вони можуть повалити Лукашенка. Але зброю отримуватимуть на білоруських складах", - резюмував Світан.

Дивіться інтерв'ю Романа Світана Главреду:

До Білорусі перекинули найманців ПВК"Вагнера"

15 липня спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що на території Білорусі зафіксовані окремі групи представників російської ПВК "Вагнера".

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони країни-загарбника Росії отримало від бойовиків ПВК Вагнер понад 2 тисяч одиниць бойових машин і озброєнь. Також бунтівники віддали кадровим окупантам понад 2,5 тисячі тонн боєприпасів і приблизно 20 тисяч одиниць стрілецької зброї.

Керівництво силового блоку на чолі з секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим одноголосно підтримало ініціативу знищення Євгена Пригожина та ПВК Вагнера впродовж декількох місяців. Про це писав Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

Інші новини:

Олександр Лукашенко Євген Пригожин ПВК Вагнер Роман Світан
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