"Королівський шлейф": жінка взяла з притулку крихітне кошеня - що з нього виросло

Мері Куломб з Лас-Вегаса взяла з притулку 3-тижневе кошеня / колаж: Главред, фото: reddit

Коротко:

Мері Куломб із Лас-Вегаса взяла з притулку 3-тижневе кошеня

Кішка продовжує невпинно рости

Мері Куломб з американського Лас-Вегаса вирішила врятувати з притулку 3-тижневе крихітне кошеня, яке було у важкому стані і страждало від інфекцій. Але вона й не підозрювала, що кошеня з часом перетвориться на розкішну кішку з довжелезним хвостом. Своєю історією жінка поділилася з виданням Newsweek.

Коли Мері побачила Гремлін (так вона назвала кошеня) вперше, воно виглядало гнітюче: у неї були вирячені налякані очі та шерсть, яка хаотично стирчала на всі боки. Крихітний хвіст і не мав натяку на те, яким пишним він стане в майбутньому.

Однак у наступні місяці Гремлін відчайдушно боролася за своє життя і перетворилася на красиву кішку з хвостом, довжина якого відповідає довжині її тіла. Хвіст ріс буквально щотижня, Мері стверджувала, що їй здавалося, ніби він "вибухнув".

Жінка показала, який вигляд має її улюблениця зараз, підписавши кадр словами: "Вона впоралася з хвостом".

Фотографіями своєї кішки Мері також поділилася в соцмережах. На платформі Reddit користувачі бурхливо відреагували на незвично велику довжину хвоста тварини та похвалили "названу маму" за зусилля, яких вона доклала заради того, щоб Гремлін було врятовано, і вона виросла чудовою кішкою.

Кішка продовжує невпинно рости / Фото: reddit

"Це не хвіст. Це королівський пір'яний шлейф", - пожартував один із користувачів.

"Коли вона ходить, смію сказати, що це 100% витончена хода", - зробив комплімент інший коментатор.

"Ой, ця кішечка виглядає так, ніби ти витягнув її з пральної машини посеред циклу прання", - зауважила користувачка.

Зараз, як розповідає Мері, хвіст Гремлін продовжує невпинно рости. Жінка зізнається, що зовсім не очікувала, що маленьке налякане кошеня матиме такий пишний хвіст.

