Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла Росія

Юрій Берендій
19 жовтня 2025, 12:43
1946
Війна триває лише через небажання Москви її завершувати, зупинити агресію Росії можна лише силою та рішучими діями союзників, вказав Зеленський.
Як відповіла Росія на пропозицію безумовного припинення вогню / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • Росіяни продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України
  • Україна погодилась на безумовне припинення вогню
  • Сила може стати запорукою для миру

Російські окупаційні війська майже щодня завдають ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. За останній тиждень ворог випустив по Україні понад 3270 ударних БпЛА, 1370 КАБів та майже 50 одиниць ракетного озброєння різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не прагнула війни — країна погоджувалася на безумовне припинення вогню, шукала шляхи до миру та неодноразово пропонувала міжнародній спільноті варіанти, як зупинити атаки з повітря, суші та моря.

"Але саме Росія постійно гальмує цей процес – маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати", - вказав він.

Він також зазначив, що російські війська майже щодня здійснюють сотні ударів по критичній і цивільній інфраструктурі України. Лише за поточний тиждень Росія використала понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і близько 50 ракет різних типів.

Президент додав, що Україна постійно зміцнює систему захисту спільно з партнерами — через програму PURL, інвестиції у власну оборонну промисловість, а також у рамках двосторонніх і багатосторонніх форматів співпраці.

Дивіться відео Зеленського щодо ударів по Україні:

/ Фото: скріншот

Зеленський наголосив, що зупинити Путіна розмовами неможливо, тому що потрібний потужний тиск, адже Росія реагує лише на силу, і саме сила може стати запорукою миру.

"Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя. Дякую всім, хто в цьому допомагає", - резюмує він.

Звідки та чим Росія завдає ракетних ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна Росії проти України - прогноз експерта

Як писав Главред, війна в Україні може завершитися в проміжку від кількох місяців до року, і вирішальним чинником у скороченні цього терміну може стати позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Він наголосив, що якщо Пекін припинить підтримку Москви, досягне домовленостей зі Сполученими Штатами, а Північна Корея дотримуватиметься цих домовленостей, то сценарій завершення війни за кілька місяців, про який говорив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, може стати реальністю.

За словами Жмайла, на тривалість війни впливає безліч факторів: дії України та Росії, рішення США і Китаю, а також позиція європейських країн. Усе залежить від того, як складеться цей геополітичний пазл.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 19 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами. Унаслідок обстрілів у Шахтарському районі поранено 10 людей, пошкоджено три п’ятиповерхівки, у квартирах спалахнули пожежі.

За даними журналіста Андрія Цаплієнка, росіяни можуть найближчим часом здійснити нову масовану атаку, використовуючи значну кількість ракет і дронів. Крім того, за даними моніторингових каналів, стратегічна авіація вже приведена у готовність.

Також, вчора, 18 жовтня, під ударом безпілотників опинилися Суми. Місто зазнало кількох "прильотів" упродовж дня. Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, одним із перших об’єктів, у який поцілили окупанти, стала автозаправка у спальному районі.

Про персону: Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення.

У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

війна в Україні Володимир Зеленський ракетний удар мирні переговори
Реклама

Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

Могилевська показала молодшу доньку: сімейний вихідний

Могилевська показала молодшу доньку: сімейний вихідний

Удача вже стоїть за спиною: яким знакам зодіаку скоро шалено пощастить

Удача вже стоїть за спиною: яким знакам зодіаку скоро шалено пощастить

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

Реклама
Реклама
Реклама
