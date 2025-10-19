"Дуже нескоро": з'явився тривожний сценарій припинення війни в Україні

Є незначна ймовірність того, що заморожування війни на лінії фронту може відбутися вже цього року.

https://glavred.net/ukraine/ochen-neskoro-poyavilsya-trevozhnyy-scenariy-prekrashcheniya-voyny-v-ukraine-10707668.html Посилання скопійоване

Війна в Україні може затягнутися / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр, СВ ЗС України

Важливе із заяв Олещука:

Найімовірнішим сценарієм залишається заморожування війни

Холодна війна буде доти, доки політичні зміни не відбудуться в РФ

Політолог Петро Олещук прокоментував питання про те, які існують найбільш реалістичні сценарії завершення війни.

"Поки що ці сценарії не виглядають достатньо прогнозованими, тому що не видно волі з боку Росії все це завершити. Москва ще хоче потягнути час. Коли вона дотягне цей час, реалії можуть змінитися", - підкреслив він під час чату в Главреді.

відео дня

Експерт вважає, що найімовірнішим сценарієм залишається заморожування війни по лінії фронту з тим, що сторони готуватимуться до нового раунду війни, який може відбутися, а може і не відбутися.

"Тим не менш, заморожування війни і початок довготривалої холодної війни між Росією та Україною, як на мене, найімовірніший сценарій. І ця холодна війна буде доти, доки якісь політичні зміни не відбудуться в самій Росії. А це може статися дуже і дуже нескоро", - зазначив він.

Співрозмовник каже, що є незначна ймовірність того, що заморожування війни на лінії фронту може відбутися вже цього року.

"Якби реально в Україні опинилися Tomahawk, імовірність була б вищою. А так, найімовірніше, на нас чекає черговий раунд дипломатичного пінг-понгу, після цього якісь моменти, пов'язані з новими можливостями України, а там, можливо, і заморозка. Але якщо Україна знайде ефективні методи подальшого знищення російських НПЗ і додасть до переліку цілей інші об'єкти, насамперед нафтоналивні термінали, це може прискорити заморожування війни", - додав Олещук.

Дивіться відео - чат із Петром Олещуком:

Сценарій завершення війни: що говорять у ЗСУ

Командувач Десантно-штурмовими військами ЗСУ Олег Апостол наголосив, що Україна не може вести війну з такими масштабними втратами, як Росія. Він зазначив, що йдеться не просто про тимчасову паузу в бойових діях, а про мирні угоди з надійними гарантіями безпеки - саме такого рішення прагне український президент.

Раніше в ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни та головну умову. Україна робить усе можливе для якнайшвидшого завершення війни, підкреслив Андрій Юсов.

Нагадаємо, у США назвали ймовірні умови мирної угоди і завершення війни. Дональд Трамп продовжуватиме шукати шляхи і механізми, які дадуть змогу йому зблизити сторони конфлікту.

Як писав Главред, раніше з'явився несподіваний прогноз завершення війни. Поступово тиск РФ - як у живій силі, так і в інших видах озброєння - почне падати, вважає Дмитро Жмайло.

Інші новини:

Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред