Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Дуже нескоро": з'явився тривожний сценарій припинення війни в Україні

Олексій Тесля
19 жовтня 2025, 12:51
287
Є незначна ймовірність того, що заморожування війни на лінії фронту може відбутися вже цього року.
Війна в Україні затягнеться
Війна в Україні може затягнутися / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр, СВ ЗС України

Важливе із заяв Олещука:

  • Найімовірнішим сценарієм залишається заморожування війни
  • Холодна війна буде доти, доки політичні зміни не відбудуться в РФ

Політолог Петро Олещук прокоментував питання про те, які існують найбільш реалістичні сценарії завершення війни.

"Поки що ці сценарії не виглядають достатньо прогнозованими, тому що не видно волі з боку Росії все це завершити. Москва ще хоче потягнути час. Коли вона дотягне цей час, реалії можуть змінитися", - підкреслив він під час чату в Главреді.

відео дня

Експерт вважає, що найімовірнішим сценарієм залишається заморожування війни по лінії фронту з тим, що сторони готуватимуться до нового раунду війни, який може відбутися, а може і не відбутися.

"Тим не менш, заморожування війни і початок довготривалої холодної війни між Росією та Україною, як на мене, найімовірніший сценарій. І ця холодна війна буде доти, доки якісь політичні зміни не відбудуться в самій Росії. А це може статися дуже і дуже нескоро", - зазначив він.

Співрозмовник каже, що є незначна ймовірність того, що заморожування війни на лінії фронту може відбутися вже цього року.

"Якби реально в Україні опинилися Tomahawk, імовірність була б вищою. А так, найімовірніше, на нас чекає черговий раунд дипломатичного пінг-понгу, після цього якісь моменти, пов'язані з новими можливостями України, а там, можливо, і заморозка. Але якщо Україна знайде ефективні методи подальшого знищення російських НПЗ і додасть до переліку цілей інші об'єкти, насамперед нафтоналивні термінали, це може прискорити заморожування війни", - додав Олещук.

Дивіться відео - чат із Петром Олещуком:

Сценарій завершення війни: що говорять у ЗСУ

Командувач Десантно-штурмовими військами ЗСУ Олег Апостол наголосив, що Україна не може вести війну з такими масштабними втратами, як Росія. Він зазначив, що йдеться не просто про тимчасову паузу в бойових діях, а про мирні угоди з надійними гарантіями безпеки - саме такого рішення прагне український президент.

Раніше в ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни та головну умову. Україна робить усе можливе для якнайшвидшого завершення війни, підкреслив Андрій Юсов.

Нагадаємо, у США назвали ймовірні умови мирної угоди і завершення війни. Дональд Трамп продовжуватиме шукати шляхи і механізми, які дадуть змогу йому зблизити сторони конфлікту.

Як писав Главред, раніше з'явився несподіваний прогноз завершення війни. Поступово тиск РФ - як у живій силі, так і в інших видах озброєння - почне падати, вважає Дмитро Жмайло.

Інші новини:

Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Петро Олещук Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Парижі за сім хвилин пограбували Лувр: викрадено "безцінні коштовності"

У Парижі за сім хвилин пограбували Лувр: викрадено "безцінні коштовності"

15:33Світ
Після підписання "мирної угоди" Трампа: війна в Ізраїлі знову відновилась

Після підписання "мирної угоди" Трампа: війна в Ізраїлі знову відновилась

15:27Світ
Ці дні - найхолодніші: синоптик назвала дату, коли чекати потепління

Ці дні - найхолодніші: синоптик назвала дату, коли чекати потепління

14:42Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

Могилевська показала молодшу доньку: сімейний вихідний

Могилевська показала молодшу доньку: сімейний вихідний

Удача вже стоїть за спиною: яким знакам зодіаку скоро шалено пощастить

Удача вже стоїть за спиною: яким знакам зодіаку скоро шалено пощастить

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

Останні новини

15:42

Важкі дні вже позаду для цих знаків зодіаку: хто знайде щастя

15:33

У Парижі за сім хвилин пограбували Лувр: викрадено "безцінні коштовності"

15:27

Після підписання "мирної угоди" Трампа: війна в Ізраїлі знову відновилась

15:15

Секрет гарячих батарей: усе вирішує одна проста процедура з радіаторамиВідео

14:42

Ці дні - найхолодніші: синоптик назвала дату, коли чекати потепління

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
14:41

Чому найкоротший місяць в історії тривав 21 день і до чого тут Різдво - поясненняВідео

14:21

Чикатило обдурили: останні благання маніяка перед стратою і таємниця його могили

14:04

Любовний гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня

14:02

Горда мама: Леся Нікітюк уперше показала личко крихітки-сина

Реклама
13:59

Україна завдала масованого удару по Росії, є "прильоти": в Генштабі розкрили деталі

13:23

Під час зустрічі Трампа і Зеленського прозвучав тривожний сигнал щодо війниВідео

12:51

"Дуже нескоро": з'явився тривожний сценарій припинення війни в УкраїніВідео

12:44

"Королівський шлейф": жінка взяла з притулку крихітне кошеня - що з нього виросло

12:43

Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла РосіяВідео

12:00

"Ситуація для Росії вже критична": названо вирішальний рік для правління ПутінаВідео

11:51

Китайський гороскоп на завтра 20 жовтня: Драконам - стрес, Півням - підозри

11:51

Дрони-перехоплювачі ЗСУ змінюють правила війни: у Business Insider розкрили деталі

11:37

Зустріч Трампа і Зеленського "дала добро" Путіну на продовження війни - Forbes

10:50

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

10:49

РФ вдарила по Україні десятками БпЛА: є прильоти, поранені та руйнуванняФото

Реклама
10:49

У Києві відбувся 11-й Київський міжнародний економічний форум: "Ukraine 2.0: The Power of People" актуально

10:42

Чим завершиться чергова серія перемовин між Трампом і Путіним?Погляд

10:33

Чому 20 жовтня не можна купати маленьких дітей: яке церковне свято

09:56

Україна з Трампом нічого не втратила, бо не можна втратити те, чого немаєПогляд

09:52

Смертельні удари ножем у голову: в Ірландії підліток убив 17-річного українця

09:45

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

09:28

Гороскоп на завтра 20 жовтня: Левам - неочікувана зустріч, Дівам - великі зміни

09:23

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 жовтня (оновлюється)

09:13

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня: Водоліям - можливість, Дівам - гроші

09:00

Трамп намацав слабке місце Путіна, від Tomahawk ще палатиме в Москві, тема не закрита – ОлещукВідео

08:53

Карта Deep State онлайн за 19 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:49

Трамп повернувся до старих поглядів на РФ, США віддаляються від України - The Times

08:28

НПЗ і газопереробний завод: ЗСУ потужно вдарили по цілях у Самарі та Оренбурзі

07:35

Військова та фінансова допомога Україні значно скоротилася - NZZ

05:55

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 9 секунд знайти замок

05:30

Удача вже стоїть за спиною: яким знакам зодіаку скоро шалено пощастить

04:43

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заявуВідео

03:35

Важливе церковне свято: що не можна робити 19 жовтня

03:31

Учені попереджають: загадкова субстанція може виявитися набагато ближчою

02:30

Головоломка для людей із мозком-сканером: потрібно знайти конюшину серед карт

Реклама
01:25

Хто зустрічає труднощі з усмішкою: астрологи назвали ТОП-3 найпозитивніші знаки

01:12

Путін заговорив про поступки на фронті і звільнення територій - WP

18 жовтня, субота
23:46

Страховий стаж під загрозою: з'явилося важливе попередження Пенсійного фонду

23:06

Могилевська показала молодшу доньку: сімейний вихіднийВідео

22:37

"Немає рішення": киянам назвали терміни перенесення початку опалювального сезону

22:05

Авіація вже готова: РФ готується до масованого обстрілу найближчим часом

21:29

Путін програє і втрачає тисячі бійців: західні ЗМІ про катастрофу стратегії РФ

20:30

Секрет швидкого сушіння: додавання однієї речі висушить одяг за 15 хвилинВідео

19:37

Сніг вже наближається: українців попередили про погіршення погоди найближчим часом

19:26

Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове менюПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти