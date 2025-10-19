"Дуже нескоро": з'явився тривожний сценарій припинення війни в Україні

Важливе із заяв Олещука:
- Найімовірнішим сценарієм залишається заморожування війни
- Холодна війна буде доти, доки політичні зміни не відбудуться в РФ
Політолог Петро Олещук прокоментував питання про те, які існують найбільш реалістичні сценарії завершення війни.
"Поки що ці сценарії не виглядають достатньо прогнозованими, тому що не видно волі з боку Росії все це завершити. Москва ще хоче потягнути час. Коли вона дотягне цей час, реалії можуть змінитися", - підкреслив він під час чату в Главреді.
Експерт вважає, що найімовірнішим сценарієм залишається заморожування війни по лінії фронту з тим, що сторони готуватимуться до нового раунду війни, який може відбутися, а може і не відбутися.
"Тим не менш, заморожування війни і початок довготривалої холодної війни між Росією та Україною, як на мене, найімовірніший сценарій. І ця холодна війна буде доти, доки якісь політичні зміни не відбудуться в самій Росії. А це може статися дуже і дуже нескоро", - зазначив він.
Співрозмовник каже, що є незначна ймовірність того, що заморожування війни на лінії фронту може відбутися вже цього року.
"Якби реально в Україні опинилися Tomahawk, імовірність була б вищою. А так, найімовірніше, на нас чекає черговий раунд дипломатичного пінг-понгу, після цього якісь моменти, пов'язані з новими можливостями України, а там, можливо, і заморозка. Але якщо Україна знайде ефективні методи подальшого знищення російських НПЗ і додасть до переліку цілей інші об'єкти, насамперед нафтоналивні термінали, це може прискорити заморожування війни", - додав Олещук.
Дивіться відео - чат із Петром Олещуком:
Сценарій завершення війни: що говорять у ЗСУ
Командувач Десантно-штурмовими військами ЗСУ Олег Апостол наголосив, що Україна не може вести війну з такими масштабними втратами, як Росія. Він зазначив, що йдеться не просто про тимчасову паузу в бойових діях, а про мирні угоди з надійними гарантіями безпеки - саме такого рішення прагне український президент.
Раніше в ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни та головну умову. Україна робить усе можливе для якнайшвидшого завершення війни, підкреслив Андрій Юсов.
Нагадаємо, у США назвали ймовірні умови мирної угоди і завершення війни. Дональд Трамп продовжуватиме шукати шляхи і механізми, які дадуть змогу йому зблизити сторони конфлікту.
Як писав Главред, раніше з'явився несподіваний прогноз завершення війни. Поступово тиск РФ - як у живій силі, так і в інших видах озброєння - почне падати, вважає Дмитро Жмайло.
Про персону: Петро Олещук
Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.
