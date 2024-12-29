"Претензії" США на території трьох держав: у Трампа зробили заяву

Заяви Трампа - не просто недбалість, а сигнал агресору Росії та Китаю, сказали у команді новообраного президента.

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Трамп намагається показати Китаю та Росії сильну позицію США - WP / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Гучна риторика Трампа - сигнал КНР і РФ

Трамп реалізує курс "Зробити Америку сильною знову"

Риторика новообраного президента США Дональда Трампа щодо Канади, Гренландії та Панами - не просто слова, а частина ширшої стратегії. Трамп у сильній позиції, знає, куди тиснути, і послав сигнал Росії та Китаю. Про це заявила пресекретар перехідного періоду Трампа Анна Келлі.

Як повідомляє The Washington Post, вона розповіла про те, що така риторика Трампа є частиною ширшої стратегії.

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"Світові лідери збираються за столом перемовин, тому що президент Трамп уже виконує свою обіцянку "Зробити Америку знову сильною". Коли він офіційно вступить на посаду, іноземні держави двічі подумають, перш ніж обкрадати нашу країну. Америку знову поважатимуть, і весь світ стане безпечнішим", - сказала Келлі. Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Слова Трампа - сигнал Росії та Китаю

За її словами, заяви Трампа щодо Канади, Мексики, Гренландії та Панами безпосередньо пов'язані з місією, спрямованою на протидію РФ і КНР.

Крім того, неназваний чиновник зазначив, що слова Трампа - не просто недбалість, у них є "цілісна сполучна нитка". Трамп знає, як використовувати свою владу.

Резонансні заяви Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, раніше Трамп "натякнув" на приєднання Канади, Панамського каналу і Гренландії до США. У рамках різдвяного привітання він "вколов" Китай, назвав Джастіна Трюдо "губернатором Канади" і звернувся до жителів Гренландії.

Крім того, Трамп висунув Європі вимогу щодо України. За даними WP, республіканець вимагає від європейців збільшити військову допомогу Києву і має намір знизити підтримку української держави з боку США.

Трамп "надіслав повідомлення" Зеленському нібито з вимогою про припинення вогню, написали журналісти El Pais. Утім, за їхньою ж інформацією, це не негативний сигнал Києву. Трамп намагається досягти миру з позиції сили.

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Гренландія - що про неї відомо Гренландія стала данською колонією 1814 року, а 1953-го була визнана частиною Королівства Данія. Через 20 років вона навіть вступила в Європейське економічне співтовариство (прообраз нинішнього Євросоюзу), але пізніше покинула його. Після референдуму 1979 року Данія передала острову право самоврядування, а 2009-го - ще більше влади. Зараз Гренландія - це автономна територія та, по суті, окрема країна. Поряд із Данією та Фарерськими островами є однією з трьох країн, які входять до складу королівства. За Копенгагеном залишаються сфера міжнародних відносин, оборона і контроль за валютною політикою. Усі внутрішні політичні та економічні питання Гренландія вирішує самостійно. Площа Гренландії перевищує 2 млн квадратних кілометрів, і це найбільший острів на Землі, який омивають води Атлантичного та Північно-Льодовитого океану. Розташований на північному сході Північної Америки та з точки зору географії належить до неї. Але політично досі вважається Європою. США зробили щонайменше дві серйозні спроби отримати контроль над Гренландією. Перша спроба була в другій половині XIX століття. Тоді держсекретар США Вільям Сьюард (прихильник територіальної експансії) також робив ставку на спроби вирвати Канаду з рук Британської імперії, а його політика призвела до купівлі Аляски у Російської імперії. Але вона також включала намір придбати Гренландію та Ісландію.

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