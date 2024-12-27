Трамп висунув до Європи вимогу щодо України: у WP розповіли деталі

Він хоче зменшити надання допомоги Україні від США.

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Трамп висунув до Європи вимогу щодо України/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Коротко:

Трамп висунув до Європи вимогу щодо України

Він хоче зменшити витрати США на допомогу Україні у військовій сфері

Тому він тисне на європейські країни, щоб ті збільшили допомогу Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп висунув вимогу до країн Європи – він хоче, щоб вони збільшили витрати на військову допомогу Україні.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post. Зазначається, що таким чином Трамп він хоче зменшити витрати Вашингтона на допомогу Україні у військовій сфері.

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"Трамп уже тисне на європейські країни, щоб ті збільшили допомогу Україні. Водночас він сигналізує, що допомога у сфері безпеки з боку США, як найбільшого прихильника України, – зменшиться", – йдеться у публікації.

Також видання пише, що Трамп досі не розкрив деталі свого плану, як саме він хоче змусити російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну за столом переговорів.

Військова допомога Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Україні передадуть $1,1 мільярда – МВФ схвалив новий транш. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США.

Також повідомлялося, що після атаки РФ на Україну на Різдво Байден дав важливе розпорядження Пентагону. За словами президента США, український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці.

Нагадаємо, Зеленський заявив про збільшення допомоги від США. Президент акцентував увагу на тому, що військова допомога від партнерів допоможе зменшити темп російських штурмів.

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Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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