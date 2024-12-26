'Час працює проти Кремля': Путін хоче діалогу, але Трамп не поспішає – Загородній

Трамп розуміє, що для Путіна зустріч із ним важливіша, ніж навпаки. Якщо Путін запропонує місце для зустрічі, це виглядатиме так, ніби він готовий на поступки.

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Путін хоче діалогу, але Трамп не поспішає, зазначає експерт/ коллаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Основні тези Загороднього:

Трамп поки що не має чіткого плану щодо РФ та війни в Україні, цей план лише формується

Трамп розуміє, що для Путіна зустріч із ним важливіша, ніж навпаки

Але він не поспішає говорити з Путіним, а показує, що час працює проти Кремля

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що обраний президент США Дональд Трамп поки що не має жодного чіткого плану як щодо країни-агресорки Росії, так і в питаннях війни в Україні – цей план тільки формується.

Подальший розвиток подій залежатиме від ситуації, зазначив експерт в інтерв’ю Главреду.

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"Як Майк Тайсон одного разу сказав: "Будь-який план працює, поки ти не отримаєш удару в обличчя". Тут те ж саме – зараз ніхто не вступає в прямі переговори з Росією, але потім США подивляться на цю "клініку", і, якщо їх постійно будуть "посилати", то реакція на дії РФ буде зовсім іншою", – зазначив Загородній.

Експерт звернув увагу, що, судячи із заяв Трампа, він розуміє, що для Путіна зустріч із ним важливіша, ніж навпаки. Путін явно зацікавлений у діалозі, але Трамп не поспішає.

"Він показує, що час працює проти Кремля. Трамп каже Путіну: мовляв, приїжджай. Інше питання – куди? До Монголії? Те, що США точно робитимуть, і Трамп уже говорить про це, то це експортувати нафту. Навіть якщо Путін запропонує місце для зустрічі, це виглядатиме так, ніби він готовий на поступки. Не виключено, що Трампу буде вигідно показати свою силу в цьому питанні", – зазначив Загородній.

Чи може Трамп вплинути на Путіна і завершити війну – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп під час публічного виступу в штаті Аризона заявив, що він чекає зустрічі з Путіним, щоб "закінчити війну" в Україні. Трамп заявив про те, що рахунок жертвам у війні нібито вже йде на мільйони.

Також раніше в Foreign Affairs озвучили ключові аспекти угоди з РФ. Старший політолог RAND Corporation і фахівець із російської політики Семюел Чарап у статті для видання висловив упевненість, що завершення війни потребує ширшого політичного підходу.

Нагадаємо, дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара раніше зазначав, що Трамп може заохотити Путіна до миру в Україні, але є нюанс. За його словами, обговорення важливих для Росії економічних питань може схилити Путіна до домовленостей з США щодо миру.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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