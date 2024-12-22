Час для припинення вогню: Трамп 'направив повідомлення' Зеленському - El Pais

Про що мова:
- Трамп надіслав важливий меседж Зеленському
- Нові сигнали від Трампа свідчать про припинення вогню, однак з позиції сили
- Війна закінчиться за столом переговорів, можливо раніше, ніж очікувалося
Цього тижня обраний президент США Дональд Трамп направив послання президенту України Володимиру Зеленському, закликавши його "розглянути припинення вогню і відмову від тимчасово окупованих Росією територій".
Про це повідомило видання El Pais 22 грудня, посилаючись на власні джерела.
"(Владі України — ред.) приємно говорити, що вони хочуть повернути свої землі, але міста в основному зруйновані. Ви подивіться на деякі з цих міст — там не залишилося жодної цілої будівлі. Тому, коли Ви кажете „поверніть країну"… Що повернути? Це (зруйновані в боях населені пункти України потребуватимуть — ред.) 110-річної реконструкції", — цитує видання послання Трампа.
Водночас кілька європейських джерел зазначили, що сигнали Трампа до офіційного Києва не варто розглядати як негативні.
Наприклад, генерал Кіт Келлог, призначений Трампом спеціальним представником США з питань України, позитивно оцінив нові пакети озброєння від адміністрації Байдена та рішення дозволити Україні атакувати російські цілі в глибині території агресора.
Аналітики вважають, що дії Трампа вказують на його прагнення досягти миру, але з позиції сили.
"Йому важливо не здатися слабким", — розповів виданню високопоставлений представник Євросоюзу.
Крім того, за даними El Pais, європейські країни намагаються переконати Трампа, що будь-які вигідні для Росії мирні переговори посилять вплив Китаю та Ірану — ворогів Трампа й союзників Кремля. Це може схилити його до жорсткішої позиції щодо РФ.
"Трамп ще не ухвалив рішення, в один день він показує одне, а в інший — інше, тому так важливо діяти зараз і передавати наші послання", — розповіло виданню джерело в українському уряді.
Мирні переговори з РФ - останні новини
Як писав раніше Главред, Трамп готовий розглянути ініціативу Орбана щодо різдвяного перемир’я в Україні. Світова спільнота була б дуже рада "певному припиненню" бойових дій в Україні, зазначив Майк Волц, номінант Дональда Трампа на посаду радника з національної безпеки.
Окрім цього, у Білому домі зробили гучну заяву щодо мирних переговорів України з РФ. Україна повинна мати можливість підійти до мирних переговорів із Росією з позиції сили, переконані в Штатах.
А от експерти Міжнародного валютного фонду опублікували негативний сценарій для України. На їхню думку, війна може тривати до 2026 року.
Інші важливі новини:
- Щонайменше 10 вибухів: в Орлі здійнялося полум'я до небес на цінному об'єкті
- РФ завдала підступного удару: на Київщині загорівся дах будинку - що відомо
- Шанс загриміти на 10 років: Усик потрапив у скандал після бою - все через одяг
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред