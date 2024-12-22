Час для припинення вогню: Трамп 'направив повідомлення' Зеленському - El Pais

Дії Трампа вказують на його прагнення досягти миру, але з позиції сили.

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Чого прагне Дональд Трамп від Зеленського / колаж: Главред, фото: Facebook, ОПУ

Про що мова:

Трамп надіслав важливий меседж Зеленському

Нові сигнали від Трампа свідчать про припинення вогню, однак з позиції сили

Війна закінчиться за столом переговорів, можливо раніше, ніж очікувалося

Цього тижня обраний президент США Дональд Трамп направив послання президенту України Володимиру Зеленському, закликавши його "розглянути припинення вогню і відмову від тимчасово окупованих Росією територій".

Про це повідомило видання El Pais 22 грудня, посилаючись на власні джерела.

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"(Владі України — ред.) приємно говорити, що вони хочуть повернути свої землі, але міста в основному зруйновані. Ви подивіться на деякі з цих міст — там не залишилося жодної цілої будівлі. Тому, коли Ви кажете „поверніть країну"… Що повернути? Це (зруйновані в боях населені пункти України потребуватимуть — ред.) 110-річної реконструкції", — цитує видання послання Трампа.

Водночас кілька європейських джерел зазначили, що сигнали Трампа до офіційного Києва не варто розглядати як негативні.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Наприклад, генерал Кіт Келлог, призначений Трампом спеціальним представником США з питань України, позитивно оцінив нові пакети озброєння від адміністрації Байдена та рішення дозволити Україні атакувати російські цілі в глибині території агресора.

Аналітики вважають, що дії Трампа вказують на його прагнення досягти миру, але з позиції сили.

"Йому важливо не здатися слабким", — розповів виданню високопоставлений представник Євросоюзу.

Крім того, за даними El Pais, європейські країни намагаються переконати Трампа, що будь-які вигідні для Росії мирні переговори посилять вплив Китаю та Ірану — ворогів Трампа й союзників Кремля. Це може схилити його до жорсткішої позиції щодо РФ.

"Трамп ще не ухвалив рішення, в один день він показує одне, а в інший — інше, тому так важливо діяти зараз і передавати наші послання", — розповіло виданню джерело в українському уряді.

Мирні переговори з РФ - останні новини

Як писав раніше Главред, Трамп готовий розглянути ініціативу Орбана щодо різдвяного перемир’я в Україні. Світова спільнота була б дуже рада "певному припиненню" бойових дій в Україні, зазначив Майк Волц, номінант Дональда Трампа на посаду радника з національної безпеки.

Окрім цього, у Білому домі зробили гучну заяву щодо мирних переговорів України з РФ. Україна повинна мати можливість підійти до мирних переговорів із Росією з позиції сили, переконані в Штатах.

А от експерти Міжнародного валютного фонду опублікували негативний сценарій для України. На їхню думку, війна може тривати до 2026 року.

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