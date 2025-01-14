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Припиняти вогонь в Україні передчасно небезпечно: в США пояснили чому

Анна Косик
14 січня 2025, 18:08
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Запровадження режиму припинення вогню настільки ж небезпечне, як і скорочення військової допомоги Україні.
Остин, Блинкен
Остін і Блінкен переконані, що поспіх у питанні припинення вогню небезпечний / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Для закінчення війни не слід пришвидшувати припинення вогню
  • Путіну не можна дозволити відпочити чи переозброїтись
  • Життєво важливою є політика миру через силу

Державний секретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін у спільній колонці для видання The New York Times попередили про небезпеку передчасного рішення щодо припинення вогню в Україні та скорочення військової допомоги на фоні цього.

Вони наголосили, що ключовим завданням Штатів є встановлення міцного миру з подальшим забезпеченням України усім необхідним задля стримування країни-агресорки Росії.

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Американські чиновники переконані, що кремлівський диктатор Володимир Путін все ще зберігає свої імперські амбіції, тому примус України до передчасного припинення вогню зробить тільки гірше - армія РФ матиме час на відпочинок, переозброєння і підготовку нової атаки.

"Це був би мир через капітуляцію, який не був би миром взагалі", – наголосили вони.

Більше того, США, при такому розвитку подій, доведеться вкладати більше ресурсів для захисту від Росії та інших представників автократії.

"Проведення політики миру через силу є життєво важливим для виживання України та безпеки Америки. Сполучені Штати та їхні союзники і партнери повинні продовжувати підтримувати Україну і зміцнювати її руку на переговорах, які одного дня покладуть край агресивній війні Путіна", - підсумували Блінкен і Остін.

Режим припинення вогню в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що кремлівський диктатор Володимир Путін має одразу декілька варіантів, як закінчувати війну в Україні. Одним з найпростіших варіантів для припинення війни в Україні є режим припинення вогню на основі перемир'я, або так зване замороження конфлікту.

Напередодні стало відомо, що у перемир’ї передусім зацікавлена країна-агресорка Росія. Їй потрібна передишка хоча б на півроку-рік, щоби принаймні провести ротацію. Проблема РФ полягає в тому, що у неї є люди для війни, але немає часу на їхню підготовку.

Раніше також полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем стверджував, що досягти припинення вогню зараз справді необхідно, при чому як і країні-агресору Росії, так і Україні.

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Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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війна в Україні новини США ЗСУ режим припинення вогню Ентоні Блінкен Ллойд Остін
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