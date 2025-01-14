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"РФ вже на межі": перемир’я потрібне передусім Росії – генерал-майор запасу СБУ

Альона Вороніна
14 січня 2025, 15:24
136
Росії прогнозують колапс – фінансовий, енергетичний, житлово-комунальний, який може звалитися на неї вже в середині 2025 року.
'РФ вже на межі': перемир’я потрібне передусім Росії – генерал-майор запасу СБУ
Перемир’я потрібне передусім Росії, зазначає Ягун/ колаж: Главред, фото: facebook.com/yagunv, скрін

Основні тези Ягуна:

  • Україна переживе 2025-й рік, а чи переживе його РФ, яка вже на межі – це питання
  • У перемир’ї передусім зацікавлена Росія
  • Росії потрібна передишка хоча б на півроку-рік, щоб принаймні провести ротацію

У перемир’ї передусім зацікавлена країна-агресорка Росія. Їй потрібна передишка хоча б на півроку-рік, щоби принаймні провести ротацію. Проблема РФ полягає в тому, що у неї є люди для війни, але немає часу на їхню підготовку.

Україна переживе 2025-й рік і в фінансовому сенсі, і у військовому плані. А от чи переживе 2025-й Росія, яка вже на межі і якій прогнозують цього року колапс – це питання. Таку думку висловив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун під час чату на Главреді.

Він зазначив, що обраний президент США Дональд Трамп не може гарантувати, що в Україні відбудеться припинення вогню і що воно не буде порушуватися. Але він може пригрозити Україні припинити допомогу. Проте, за словами Ягуна, наша держава зможе протриматися далі навіть після такого рішення Трампа.

"Трамп ніяк не зможе це гарантувати. Але він може пригрозити Україні припинити допомогу. Ну, припинить, то й що? 2025 рік ми можемо пройти набагато краще, ніж 2024-й, навіть без допомоги Сполучених Штатів Америки. Нам буде важко і некомфортно, але накопичений нами запас міцності і зроблені напрацювання дозволять нам триматися. До того ж допомога США вже закладена і надходить попри бажання Трампа. Трамп просто не може розірвати комерційні контракти. Він сам є комерсантом, тож чудово розуміє, що, якщо контракт підписано і профінансовано, а тепер за ним має бути вироблений і переданий товар, ніхто цей процес не зупинить", – зазначив Ягун.

Він наголосив, що Україна переживе 2025-ий рік і в фінансовому сенсі, і у військовому плані. А от чи переживе 2025-й Росія, яка вже на межі, – це питання, сказав генерал-майор.

"За різними оцінками, після червня 2025 року на неї може чекати колапс: фінансовий, енергетичний, житлово-комунальний (про нього в Росії просто намагаються приховати інформацію, але там величезна проблема з комунальним господарством – невідомо, хто кого заморожує)", – сказав він.

За словами Ягуна, передусім у перемир’ї зацікавлена Росія. Їй потрібна передишка бодай на півроку-рік, щоби принаймні провести ротацію.

"Проблема Росії полягає в тому, що у неї є люди для війни, але немає часу на їхню підготовку, зокрема, на підготовку хоч якоїсь кількості офіцерів і проведення ротації. Бо зараз у росіян на фронті такий "вінегрет" із зеків, найманців, добровольців тощо! Фактично кадрової армії у Росії не залишилось", – сказав Ягун.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

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Також раніше колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун поділився прогнозом, скільки може тривати війна в Україні. Росія завжди буде намагатися зробити все, щоб України не існувало.

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Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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