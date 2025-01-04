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Путін може отримати ще 120 тисяч солдатів із КНДР: названо важливий нюанс

Марія Николишин
4 січня 2025, 17:34
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Солдати КНДР абсолютно не готові до цієї війни.
Путін може отримати ще 120 тисяч солдатів із КНДР: названо важливий нюанс
Військові КНДР на фронті / колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Головне із заяви експерта:

  • Путін може відправити на фронт ще 120 тисяч солдатів КНДР
  • Кім Чен Ину байдуже на великі втрати серед свої солдат
  • Північнокорейська армія себе не виправдовує

Російський диктатор Володимир Путін може купити ще 120 тисяч солдатів із Північної Кореї, але вони виявляться не готовими до цієї війни. Про це заявив екс-заступник командира взводу батальйону "Айдар", ветеран АТО, військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Новини. LIVE.

За його словами, солдати КНДР, які зараз знаходяться в Курській області – це "пробничок".

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"Товаришу Кім Чен Ину сто відсотків байдуже (на великі втрати серед північнокорейців, - ред.), набагато більше навіть, аніж Путіну. Те, що ми бачимо на Курщині, ті 12 тисяч, - це "пробничок". Росіяни хоча і не дуже мудрі, але не могли думати, що 12 тисяч корейців серйозно вплинуть на перебіг війни. На мою думку, по них мають подивитися, наскільки вони можуть допомогти росіянам в цій війні. І якщо виявиться, що вони себе виправдовують, то просто в товариша Ина куплять їх набагато більше. Для Ина доставити замість 12 тисяч, 120 - жодної проблеми не становить. Корейська армія мирного часу становить 1,3 млн людей", - наголосив експерт.

Він також додав, що північнокорейська армія себе не виправдовує.

"Все, що вони реально вміють, це героїчно помирати. А на війні важливо не героїчно помирати, а робити так, щоб твій ворог героїчно помер. Виявляється, що навіть базової військової підготовки вони в себе вдома не отримували. Це раби, тому окопи копати вони швидше за все добре вміють, а от автомат вони тримали максимум на присязі. Тим більше, вони абсолютно не готові до цієї війни, там де дрони, РЕБ та інші технологічні речі. Вони героїчно гинуть за великого вождя, а ефективності в цьому нуль", - зауважив Дикий.

Путін може отримати ще 120 тисяч солдатів із КНДР: названо важливий нюанс
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Війська КНДР на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військовий експерт, полковник запасу Роман Світан заявив, що залучення північнокорейських військових не допомогло Росії посилити позиції та витіснити ЗСУ з Курщини. Солдатів КНДР використовують як "гарматне м'ясо".

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що що ЗСУ вдалося взяти в полон кількох північнокорейців, однак через сильні поранення їх не вдалося реанімувати.

Крім того, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула повідомив, що війська Північної Кореї - це майже безкоштовний ресурс для Росії, тож можна очікувати навіть мільйонну ворожу армію, яка воюватиме проти України.

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Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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