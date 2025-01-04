Путін може отримати ще 120 тисяч солдатів із КНДР: названо важливий нюанс

Солдати КНДР абсолютно не готові до цієї війни.

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Військові КНДР на фронті / колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Головне із заяви експерта:

Путін може відправити на фронт ще 120 тисяч солдатів КНДР

Кім Чен Ину байдуже на великі втрати серед свої солдат

Північнокорейська армія себе не виправдовує

Російський диктатор Володимир Путін може купити ще 120 тисяч солдатів із Північної Кореї, але вони виявляться не готовими до цієї війни. Про це заявив екс-заступник командира взводу батальйону "Айдар", ветеран АТО, військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Новини. LIVE.

За його словами, солдати КНДР, які зараз знаходяться в Курській області – це "пробничок".

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"Товаришу Кім Чен Ину сто відсотків байдуже (на великі втрати серед північнокорейців, - ред.), набагато більше навіть, аніж Путіну. Те, що ми бачимо на Курщині, ті 12 тисяч, - це "пробничок". Росіяни хоча і не дуже мудрі, але не могли думати, що 12 тисяч корейців серйозно вплинуть на перебіг війни. На мою думку, по них мають подивитися, наскільки вони можуть допомогти росіянам в цій війні. І якщо виявиться, що вони себе виправдовують, то просто в товариша Ина куплять їх набагато більше. Для Ина доставити замість 12 тисяч, 120 - жодної проблеми не становить. Корейська армія мирного часу становить 1,3 млн людей", - наголосив експерт.

Він також додав, що північнокорейська армія себе не виправдовує.

"Все, що вони реально вміють, це героїчно помирати. А на війні важливо не героїчно помирати, а робити так, щоб твій ворог героїчно помер. Виявляється, що навіть базової військової підготовки вони в себе вдома не отримували. Це раби, тому окопи копати вони швидше за все добре вміють, а от автомат вони тримали максимум на присязі. Тим більше, вони абсолютно не готові до цієї війни, там де дрони, РЕБ та інші технологічні речі. Вони героїчно гинуть за великого вождя, а ефективності в цьому нуль", - зауважив Дикий.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Війська КНДР на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військовий експерт, полковник запасу Роман Світан заявив, що залучення північнокорейських військових не допомогло Росії посилити позиції та витіснити ЗСУ з Курщини. Солдатів КНДР використовують як "гарматне м'ясо".

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що що ЗСУ вдалося взяти в полон кількох північнокорейців, однак через сильні поранення їх не вдалося реанімувати.

Крім того, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула повідомив, що війська Північної Кореї - це майже безкоштовний ресурс для Росії, тож можна очікувати навіть мільйонну ворожу армію, яка воюватиме проти України.

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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