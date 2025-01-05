Путін розглядає різні варіанти завершення війни в Україні - Фесенко

Єдиним компромісним варіантом закінчення війни в Україні може втрати припинення бойових дій.

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Відновлення миру в Україні залежить від розвитку наступу на фронті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Фесенко:

Війна в Україні може закінчитися перемир'ям

Вимоги Путіна можуть змінюватися в залежності від обставин

Путіна треба примушувати до закінчення бойових дій

Кремлівський диктатор Володимир Путін має одразу декілька варіантів, як закінчувати війну в Україні. Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

За його словами, наразі одним з найпростіших варіантів для припинення війни в Україні є режим припинення вогню на основі перемир'я, або так зване замороження конфлікту.

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"Йдеться про припинення бойових дій по певній лінії фронту. Це, можливо, єдиний компромісний варіант припинення війни. Ті, хто кажуть, що Путін не хоче цього спираються на офіційні заяви російських керівників", - сказав він.

При цьому, на думку Фесенка, очільник країни-агресорки Росії може виставляти різні вимоги щодо перемир'я, як от часткову капітуляцію України чи односторонні поступки з боку Києва - все залежатиме від того, наскільки вдало армія РФ продовжить свій наступ.

"Якщо у Трампа думають, що Росії буде достатньо, а такі думки там дійсно є, просто запропонувати Путіну відмову від членства України в НАТО, поетапне зниження скасування санкцій, то я думаю, що це велика помилка", - додав політолог.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

У цій ситуації Україна та цивілізований світ має діяти так, щоб шляхом примусу Путін припинив воєнні дії та погодився хоча б на припинення вогню, адже досягнення миру шляхом дипломатії дуже малоймовірне.

Перспективи припинення вогню в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що в Польщі заявили, нібито Україна та країна-агресорка Росія швидко наближаються до перспективи припинення вогню попри надскладну ситуацію на фронті.

Раніше полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем розповів, що досягти припинення вогню зараз справді необхідно, при чому як і країні-агресору Росії, так і Україні.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде важку війну з Росією, щоб запанував справжній мир, тому держава має отримати ефективні гарантії. Не можна просто взяти і закінчити війну без гарантій, інакше Путін у будь-який момент може повторно розпалити бойові дії. Потрібен реальний мир через силу.

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Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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