Кінець війни не на користь Києва: Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа

Блінкен зазначив, що спекуляції на тему можливої мирної угоди щодо завершення війни, яка буде не вигідна Києву наразі не мають сенсу.

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Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Блінкен:

Адміністрація Байдена намагається посилити позиції США для команди Дональда Трампа

Не варто спекулювати на темі мирних ініціатив Трампа щодо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена працює над тим, щоб забезпечити максимально сильні позиції у зовнішній політиці, зокрема щодо України, для майбутньої адміністрації Дональда Трампа.

В інтерв’ю CBS News, яке цитує пресслужба Держдепу США, Блінкен повідомив, що Сполучені Штати надали Україні 102 мільярди доларів допомоги, а їхні союзники й партнери – 158 мільярдів. Він назвав це прикладом ефективного розподілу тягаря, який є найкращим за весь його 32-річний досвід у дипломатії.

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Під час розмови ведуча зазначила, що Дональд Трамп, як новообраний президент, прагне завершити війну між Росією та Україною, хоча критики побоюються, що це може відбутись не на користь Києва.

Водночас за словами Блінкена, як дипломат він не може прямо сказати, що його дії спрямовані на страхування від можливих наслідків такої політики.

Блінкен додав, що спекуляції на цю тему недоречні й не мають сенсу.

"Що має сенс, так це переконатися, що ми дамо наступній адміністрації, майбутній адміністрації Трампа, якомога сильнішу руку, щоб вона могла грати по всьому світу, незалежно від того, чи це Україна, чи щось інше", - резюмував він.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, які можуть відбутися найближчими днями або тижнями. Про це в інтерв’ю ABC News повідомив радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц.

Політичний аналітик Олександр Морозов вважає, що двостороння зустріч Трампа з Путіним малоймовірна, оскільки російський лідер не може брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки або саміті G7, а наступний саміт G20 запланований лише на листопад 2025 року.

Крім того, Трамп відклав свою обіцянку завершити війну в Україні за 24 години на кілька місяців. Європейські партнери сприйняли це як сигнал, що його адміністрація не планує негайно відмовлятися від підтримки Києва, повідомляє Financial Times із посиланням на двох європейських чиновників.

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Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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