Повоював два тижні: в Україні ліквідували чиновника з мерії Москви

Олексій Мартинов не мав жодного бойового досвіду / Фото t.me/meduzalive

На війні в Україні ліквідували 28-річного мобілізованого працівника мерії Москви. Повоювати він встиг недовго - 10 жовтня Олексій Мартинов став "двохсотим".

Як повідомляє російське видання Медуза, Мартинов керував одним з відділень Уряду Москви. 23 вересня йому вручили повістку та, імовірно без обіцяної підготовки, відправили на фронт.

За даними заступника головного редактора пропагандистського каналу RT Наталії Лосєвої, у чиновника з Москви не було жодного бойового досвіду.

"В юності служив в Семенівському полку (це де потрібно марширувати). Бойового досвіду нуль. Був відправлений на фронт практично за кілька днів", — пише Лосєва.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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