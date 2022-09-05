В Україні ліквідовано багатодітного окупанта з Татарстану

Ільмір Кашапов офіційно "денацифікувався"і " демілітаризувався". В армії РФ служив заступником командира танкової роти з озброєння танкового батальйону.
На війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану .
Про це повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") в Twitter. Він опублікував фото загарбника, прикріпивши фірмовий знак "груZ200".
"Старший лейтенант Кашапов Ільмір зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам!"- написав український офіцер.
Згідно з некрологом, татарстанець був родом з села Великий Кукмор. Вивчився в Кукморській середній школі №4 і Казанському вищому танковому училищі. У путінській армії служив заступником командира танкової роти з озброєння танкового батальйону.
Як повідомляв Главред, в Україні "демілітаризували" чергового молодшого офіцера армії РФ. Надір-Шах Акболатов командував батареєю гаубичного артилерійського дивізіону окупантів.
Раніше на війні в Україні був ліквідований Микита Сокур - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.
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