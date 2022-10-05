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Вбивав українців від початку вторгнення: ЗСУ ліквідували вгодованого старлея з Татарстану

5 жовтня 2022, 19:36

Російський окупант був командиром танкового взводу.

ЗСУ ліквідували старлея
ЗСУ ліквідували російського старлея з Татарстану / Колаж фото Іраклі Комахідзе, Радіо Свобода, Reuters

Українські військові ліквідували російського командира танкового взводу - старшого лейтенанта Олександра Карєєва. 32-річного окупанта ліквідували 25 вересня. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Імовірно він служив у 6-й окремій танковій бригаді в Муліно. Старлей народився в селищі П'ятирічка Мамадишського району Татарстану.

"Військову освіту Карєєв отримав в Казанському танковому училищі, але щось за посадою і званням не виріс (найімовірніше після училища був на громадянці і відносно недавно відновився в ЗС)", - написав Іраклі Комахідзе.

ЗСУ ліквідували старлея
ЗСУ ліквідували російського старлея з Татарстану / Іраклі Комахідзе

Карєєв вбивав українців з лютого цього року. У нього залишилася дружина Світлана і дві дочки.

Вбивав українців від початку вторгнення: ЗСУ ліквідували вгодованого старлея з Татарстану
ЗСУ ліквідували російського старлея з Татарстану / Іраклі Комахідзе

Нагадаємо, ЗСУ "відкобзонили" начальника артилерії 4-ї військової бази - підполковника Ленара Єнікєєва, який вбивав людей у Грузії та Чечені. Він прийшов знищувати український народ у березні цього року. Сам Єнікєєв був родом з Башкирії.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували "спадкового військового" – 25-річного окупанта-лейтенанта російської армії Антона Ричагова. Молодий російський окупант був "денацифікований" 25 вересня, ховали його в Саратовській області 2 жовтня. Він воював з першого дня вторгнення РФ.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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