Російський окупант був командиром танкового взводу.
Українські військові ліквідували російського командира танкового взводу - старшого лейтенанта Олександра Карєєва. 32-річного окупанта ліквідували 25 вересня. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
Імовірно він служив у 6-й окремій танковій бригаді в Муліно. Старлей народився в селищі П'ятирічка Мамадишського району Татарстану.
"Військову освіту Карєєв отримав в Казанському танковому училищі, але щось за посадою і званням не виріс (найімовірніше після училища був на громадянці і відносно недавно відновився в ЗС)", - написав Іраклі Комахідзе.
Карєєв вбивав українців з лютого цього року. У нього залишилася дружина Світлана і дві дочки.
Нагадаємо, ЗСУ "відкобзонили" начальника артилерії 4-ї військової бази - підполковника Ленара Єнікєєва, який вбивав людей у Грузії та Чечені. Він прийшов знищувати український народ у березні цього року. Сам Єнікєєв був родом з Башкирії.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували "спадкового військового" – 25-річного окупанта-лейтенанта російської армії Антона Ричагова. Молодий російський окупант був "денацифікований" 25 вересня, ховали його в Саратовській області 2 жовтня. Він воював з першого дня вторгнення РФ.
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