Росіяни вже телефонують в Україну з приводу здачі в полон - розвідка

Війна в Україні / УНІАН , bessarabiainform.com

На гарячу лінію центру прийому звернень з приводу здачі в полон "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ.

"Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян або навіть від тих, хто ще не мобілізований. Дзвонять і кажуть: "У разі, якщо мене мобілізують, які мої дії, що я повинен зробити, як правильно здатися?",- заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він пояснює це низькою мотивацією і відповідним психоемоційним станом цієї мобілізаційної хвилі. Таким же алгоритмом користуються і кримчани.

Юсов повідомив, що в Донецькій і Луганській областях мобілізація "почалася і відразу закінчилася", тому що там вже нікого мобілізувати. Серед чоловіків залишилися тільки працюючі на якихось підприємствах, а також хворі.

"Після псевдореферендумів і насильницької паспортизації окупанти можуть почати мобілізувати чоловіків і на інших тимчасово окупованих територіях України", - припустив представник ГУР.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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