Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

Диктатор РФ заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії.
Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.
Він повідомив, що уже підписав відповідний указ. Мобілізація розпочнеться уже відсьогодні, 21 вересня. Про це президент країни-агресорки РФ розповів у відеозверненні.
Диктатор РФ пояснив, кого саме у першу чергу забиратимуть служити.
"Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі, і насамперед ті, хто проходив службу в лавах збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід", – сказав Путін.
При цьому ті, кого заберуть служити, спочатку проходитимуть підготовку.
"Покликані на військову службу перед відправкою в частини обов'язково проходитимуть додаткову військову підготовку з урахуванням досвіду спеціальної військової операції", – сказав російський диктатор.
Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини і Запорізької області" на проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресорки РФ.
Мобілізація в Росії
Нагадаємо, на фоні постійних провалів російської армії на фронті давно уже висловлювалися думки, що російський президент може оголосити в РФ мобілізацію, тому що боятиметься програти війну в Україні.
Раніше генерал США у відставці Бен Ходжес прокоментував таку можливість і заявив, що РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій. Тому це не сильно вплине на війну.
20 вересня Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.
Після цього розмови про можливу мобілізацію в РФ заточилися з новою силою. Проте у Держдумі РФ заявили, що прийняті "військові" закони не означають оголошення загальної мобілізації у Росії.
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