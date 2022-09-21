Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Він повідомив, що уже підписав відповідний указ. Мобілізація розпочнеться уже відсьогодні, 21 вересня. Про це президент країни-агресорки РФ розповів у відеозверненні.

Диктатор РФ пояснив, кого саме у першу чергу забиратимуть служити.

"Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі, і насамперед ті, хто проходив службу в лавах збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід", – сказав Путін.

При цьому ті, кого заберуть служити, спочатку проходитимуть підготовку.

"Покликані на військову службу перед відправкою в частини обов'язково проходитимуть додаткову військову підготовку з урахуванням досвіду спеціальної військової операції", – сказав російський диктатор.

Указ Путіна про часткову мобілізацію в Росії. Частина 1

Указ Путіна про часткову мобілізацію в Росії. Частина 2

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини і Запорізької області" на проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресорки РФ.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії/скрин

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, на фоні постійних провалів російської армії на фронті давно уже висловлювалися думки, що російський президент може оголосити в РФ мобілізацію, тому що боятиметься програти війну в Україні.

Раніше генерал США у відставці Бен Ходжес прокоментував таку можливість і заявив, що РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій. Тому це не сильно вплине на війну.

20 вересня Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

Після цього розмови про можливу мобілізацію в РФ заточилися з новою силою. Проте у Держдумі РФ заявили, що прийняті "військові" закони не означають оголошення загальної мобілізації у Росії.

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