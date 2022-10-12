Проїхав 2 тис. км і "денацифікувався": ЗСУ ліквідували беззубого старшину з Пермського краю

Малинчик був командиром відділення, старшим майстром і старшиною військової частини.
Українські військові ліквідували російського 39-річного окупанта, який приїхав вбивати українців з Пермського краю. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
Відомо, що Данило Малинчик був родом із селища Кутамиш. Він вирішив, що хоче поїхати на війну і підписав контракт.
Малинчик був командиром відділення - старшим майстром відділення техобслуговування взводу забезпечення танкового батальйону, а також старшиною військової частини.
"У некролозі такий перелік посад 39-річного жмура-контрактника, що важко зрозуміти ким він насправді був цей універсальний Zолдат / матроЦ", - написав Іраклі Комахідзе.
Нагадаємо, раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.
Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.
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