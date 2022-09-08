"Не сиділося на пенсії": ЗСУ ліквідували майора МВС з РФ

Геннадій Цибульський ліквідований в Україні / Фото УНІАН, t.me/a_shtirlitz

На війні в Україні ліквідований офіцер МВС Росії Геннадій Цибульський. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Фото російського загарбника, який став "вантажем 200" опублікував полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан (Штірліц) у Telegram. Дата ліквідації окупанта на війні в Україні не уточнюється.

"Майору поліцаю Геннадію Цибульському не сиділося на пенсії, поїхав добровольцем шукати пригод в Україну. За традицією, зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам!"- написав Штірліц.

Видео дня

Цибульський близько 30 років служив у лавах МВС РФ, останнє його місце роботи – мисливствознавець Манського району Красноярського краю РФ.

У некролозі окупанта йдеться, що він був "ветераном локальних воєн, мав численні нагороди".

Також Геннадій Цибульський за поданням міністра МВС Інгушетії був нагороджений іменною зброєю", - перерахували в росЗМІ "регалії" військового злочинця.

Також росіянин був співголовою руху "юнармії" в Манському районі, а ще входив до складу громадського руху "Бойове братство".

Нагадаємо, раніше на війні в Україні ліквідовано російського окупанта, майора МВС на пенсії Марата Давлянова. Він загинув 18 червня, поховали російського загарбника 24 липня.

Зазначимо, поки російські пенсіонери вбивають українців, наші чоловіки захищають свою країну. Як писав Главред, 64-річний житель Бучі Валентин Дідковський зупинив велику колону російської техніки пострілом з протитанкового гранатомета, потім закидав російську піхоту ручними гранатами і зумів навести вогонь української артилерії на ворога. Всього лише рік тому чоловік переніс інсульт, але він все одно готовий відправитися на фронт.

Інші новини: