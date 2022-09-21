Мобілізація в РФ: Путін хоче призвати 300 тисяч резервістів

На війну в Україну відправлять ще 300 тисяч росіян / Колаж фото Reuters

Російський диктатор Володимир Путін офіційно оголосив мобілізацію в РФ. На війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляють росЗМІ.

Шойгу переконує, що цих людей нібито відправлять для "контролю над захопленими територіями". Він також додав, що в РФ призвуть "1% мобілізаційного ресурсу".

Російська влада намагається всіх заспокоїти, заявляючи, що студентів і учнів вузів мобілізація нібито не торкнеться, адже мова йде про "людей з бойовим досвідом, які мають військово-облікову спеціальність".

Мобілізація в Росії

Раніше генерал США у відставці Бен Ходжес прокоментував таку можливість і заявив, що РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій. Тому це не сильно вплине на війну.

20 вересня Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

Після цього розмови про можливу мобілізацію в РФ заточилися з новою силою. Проте у Держдумі РФ заявили, що прийняті "військові" закони не означають оголошення загальної мобілізації у Росії.

Вже 21 вересня російський диктатор Володимир Путін особисто оголосив про мобілізацію в РФ. Правда він переконує, що загальну мобілізацію вводити ніхто не буде, адже мова нібито йде виключно про часткову мобілізацію.

Інші новини: