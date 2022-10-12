Солдату Капець прийшов кінець: ЗСУ ліквідували окупанта з кумедним прізвищем

Окупант, ЗСУ 6 / Колаж Фото УНІАН та Facebook

Російський окупант з промовистим прізвищем капець був ліквідований українськими бійцями. Про це написав у себе в Facebook відомий експерт з пошуку у відкритих базах даних Іраклій Комахідзе.

"Рядовому Капець настав песець. "Капець підкрався непомітно", - точно не про нього. В ході "сво" в Україні загинув рядовий Вадим капець. Про це сповіщає ряд російських паблік.

Уродженця м. Чухлома Костромської області закопають в рідному місті 13 жовтня", ‒ написав Комахідзе.

Нагадаємо, раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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