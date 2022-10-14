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"Багатьох вже ліквідували": Арестович назвав число мобілізованих росіян в Україні

14 жовтня 2022, 00:10

За рахунок них в основному окупанти заповнюють дефіцит живої сили, каже Арестович.

Арестович, окупанти
Арестович / ua.depositphotos.com, УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росії вдалося назбирати близько 10 тисяч мобілізованих.

За словами Арестовича, приблизно таке ж число вже на фронті в Україні на Херсонському та Сватівському напрямках.

"Взагалі всього мобілізованих близько 10 тисяч... приблизно стільки їх вже на території України. Може бути, навіть більше, тому що їх кожен день прибуває у великій кількості. Ми їх точно бачимо на Херсонському та Сватівському напрямках", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, за рахунок них в основному окупанти заповнюють дефіцит живої сили.

"Багато з них вже загинули, мова йде про десятки, і в Росію прийшли перші труни з мобілізованими. Не менше 20 мобілізованих вже в полоні", - розповів Арестович.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, з Росії масово тікають чоловіки призовного віку. Їх кількість вже перевищила кількість мобілізованих до ЗС РФ. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після оголошення Путіним мобілізації кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії.

При цьому путінські "чмобики" мруть в РФ, не доїжджаючи до фронту. Так, в Новосибірському таборі для призваних по мобілізації на війну в Україну, оголошеної Володимиром Путіним, помер 35-річний доброволець з Братська Олександр Колтун.

Раніше повідомлялося, що в Росії розгорівся заколот. Більше сотні мобілізованих росіян, яких хочуть відправити "звільняти" Лиман на Донеччині, відмовляються їхати на фронт. За їх словами, перед ними вже відправляли іншу групу, щоб знову окупувати Лиман. Однак з тієї групи повернувся тільки один окупант, і той зараз в госпіталі.

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