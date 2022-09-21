"Путіна - в окопи": росіяни почали виходити на вулиці, злякавшись мобілізації

Росіяни почали виходити на вулиці, злякавшись мобілізації / скріншот

Після оголошення про мобілізація багато людей в Росії вийшли на вулиці містом з протестом проти злочинного наказу Володимира Путіна.

Нечисленні акції протесту пройшли як мінімум в 14 містах, у тому числі: в Єкатеринбурзі, Новосибірську, Красноярську, Томську, Барнаулі, Улан-Уде, Іркутську, Желєзногорську.

Росіяни вимагають зупинити війну в Україні, а деякі - відправити в окопи Путіна.

У Санкт-Петербурзі ОМОН б'є людей палицями за протести проти мобілізації та війни з Україною.

Також були випадки, коли на протесті в Москві пропагандисти намагаються переконати російських матерів відпустити дітей воювати в Україну та стати м'ясом.

Часткова мобілізація у Росії

Глава РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Росії. Він сказав, що Москва, в першу чергу, збирається призвати на війну з Україною військових запасу і осіб, які проходили службу в російській армії. Крім того, Путін додав, що країна-агресор визнає "результати референдумів" на окупованих Москвою українських територіях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що Росія на 210-й день "спецоперації" проти України отримала мобілізацію, закриті кордони, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Радник керівника МВС Вадим Денисенко вважає, що Росії на першому етапі мобілізації не вдасться призвати понад 40-50 тисяч осіб. У Москви немає ресурсів для підготовки та оснащення більшої кількості людей. Завдання Путіна - стабілізувати лінію фронту і не стримати подальше просування ЗСУ.

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