ЗСУ ліквідували десантника Козлова, який воював проти України з першого дня вторгнення

У 2021 році після другого курсу окупант кинув навчання в технікумі, бо дуже хотів потрапити в армію РФ.
Українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Про це повідомив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
Окупанта ліквідували на Херсонщині.
"За даними одного з інформаційних порталів м. Єкатеринбурга 26 серпня ц.р. у Херсонській області було ліквідовано російського десантника Юрія Козлова з Каменська-Уральського. У "спецоперації" окупант брав участь з першого дня російської агресії, був механіком-водієм бойової машини десанту", – написав Іраклі Комахідзе.
Відомо, що у 2021 році Козлов після другого курсу кинув навчання у Каменськ-Уральському радіотехнікумі, бо дуже хотів потрапити в армію РФ.
Як повідомляв Главред, в Україні "демілітаризували" чергового молодшого офіцера армії РФ. Надір-Шах Акболатов командував батареєю гаубичного артилерійського дивізіону окупантів.
Раніше на війні в Україні був ліквідований Микита Сокур - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.
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