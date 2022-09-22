У РФ палять адміністрації та військкомати після оголошення мобілізації

У Тольятті підпалили адміністрацію / Tolyatti-news

Після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним початку мобілізації, в ніч на 22 вересня росіяни намагалися спалити міську адміністрацію Тольятті Самарської області.

За попередньою інформацією, в будівлю кинули коктейль Молотова. Місцеві ЗМІ опублікували кадри в місця подій.

"У ніч на 22 вересня невідомі особи здійснили підпал входу в будівлю адміністрації, що знаходиться за адресою вул.Білоруська, 33. УВС по м. Тольятті в даний час проводить перевірку за даним фактом", - йдеться в повідомленні.

/ Tolyatti-news

Крім того, в ніч на 22 вересня в Петербурзі загорілася будівля, в якій розташований військовий комісаріат Ломоносовського району Ленобласті.

Як повідомили в прес-службі ГУ МНС по Петербургу, горів кабінет на першому поверсі. У Мережі також з'явилося відео пожежі.

/ Скріншот

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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