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"Подивимося, що можемо надати": у Німеччині задумалися про можливу передачу Україні ППО Patriot

23 грудня 2022, 12:58
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Олафа Шольца вивчить подальші поставки ППО та зброї в Україну.
Анналена Бербок
Анналена Бербок заявила, що Німеччина подумає про нові поставки зброї в Україну / Фото УНІАН

На фоні передачі систем протиповітряної оборони Patriot від США Україні в якості військової допомоги в Німеччині задумалися над тим, що ще можуть поставити нашій країні. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Олафа Шольца вивчить подальші поставки ППО та зброї в Україну.

Уряд Німеччини перевірить, чи може він надати ще більшу підтримку ЗСУ в захисті від російських повітряних атак, пише RND.

"При доставці Patriot ми також знову подивимося, що ще ми можемо доставити, тому що ми знаємо, що ці системи протиповітряної оборони рятують життя", — сказала Бербок під час свого виступу в Берліні.

Нагадаємо, на початку грудня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні ЗРК Patriot.

Передача ЗРК Patriot Україні

Президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати Україні військову допомогу на суму 1 млрд доларів.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

В ході пресконференції президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна попросить ще одну таку батарею.

За даними ЗМІ, Пентагон не виключає можливість навчання українських військових експлуатації зенітно-ракетних комплексів Patriot на військовій базі в США. Зараз американське Міноборони обговорює питання про те, чи слід проводити повний цикл навчання на території США або лише його частину.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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