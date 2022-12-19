glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗРК Patriot для ЗСУ: експерт розкрив хитрий план поставок американських систем ППО

19 грудня 2022, 12:23
Є план, розроблений в Білому домі, який піде на узгодження безпосередньо з Пентагоном, підкреслив Олег Катков.
Patriot, ВСУ
У США анонсували передачу ЗРК Patriot ВСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Рішення про постачання комплексів Patriot в Україну дійсно могло бути прийнято в США, заявив головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

За його словами, ЗРК Patriot – "це наддорогий комплекс, де одна батарея на експорт коштує близько 1 мільярда доларів". Про це він розповів в інтерв'ю Главреду.

Він нагадав, що за інформацією ЗМІ, нібито є план, розроблений в Білому домі, який піде на узгодження безпосередньо з Пентагоном, і вже після цього буде втілений.

"Важливий аспект - якщо мова йде про узгодження з Пентагоном, то мається на увазі передача озброєння по так званому президентському вилученню. Тобто коли озброєння вилучається зі складу Збройних сил США. Це швидкий механізм, тому що тоді зброя поставляється у вкрай стислі терміни, буквально за кілька тижнів", — зазначив експерт.

На його думку, ймовірно, мова йде саме про президентське вилучення, тому вони будуть досить швидко поставлені.

При цьому він підкреслив, що навчання українських військових буде проходити в Німеччині.

"Для розуміння - штатні терміни навчання операторів Patriot в мирний час, наприклад, для Польщі становили 9 місяців. Тобто це - значний час для освоєння цих комплексів. Звичайно, ми розуміємо, що наші зенітники - це не просто вкрай мотивовані, а й, ймовірно, найпрофесійніші зенітники у світі, які мають реальний бойовий досвід. Час для них можна скоротити, але навіть якщо вони не будуть їсти, спати, а будуть тільки вчитися, то дев'ятимісячний курс складно вмістити в кілька діб", — уточнив співрозмовник.

Разом з тим Катков не виключив, що навчання українських операторів Patriot могло початися раніше оголошеного рішення про передачу комплексів: "Тобто про передачу ще ніхто не повідомляє, але навчання вже триває для того, щоб після того, як буде прийнято політичне рішення, Україна могла б відразу запустити ці озброєння в дію".

Передача Україні систем ППО Patriot

Президент Володимир Зеленський розповів про переговори з американськими партнерами про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами глави держави, він проводить переговори з цього приводу з американським президентом Джо Байденом.

"Процес йде, я цим особисто займаюся. В принципі, це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом", - сказав він.

Нагадаємо, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про плани США поставити Україні ЗРК Patriot, заявив, що Кремль чекає підтвердження цієї інформації.

Також спікер диктатора РФ вважає, що дані ЗРК "безумовно" стануть метою для російських окупантів.

У США відповіли на погрози РФ після того, як стало відомо про наміри Вашингтона передати Києву системи ППО Patriot.

Реакція Кремля на рішення США не вплине на військову допомогу США Україні, заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Читайте також:

війна Росії та України ЗРК Patriot Олег Катков
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:43

Підсумки теледивлення восени: як українці дивилися телебачення та які телеканали стали лідерами телеперегляду

13:34

Путін тричі відкладав напад на Україну, на вторгненні наполягала ФСБ - ГУРВідео

13:31

Як створити справжнє диво своїми руками: 4 бюджетних ідеї для домашнього новорічного декоруВідео

13:30

Отрута в чистому вигляді: чому собакам не можна їсти морозиво і шоколад

13:15

Рецепт, який повинен бути на кожному новорічному столі 2023: принесе всім успіхВідео

Реклама
13:12

Агутін підігрів чутки про розлучення з Варум

13:00

Гороскоп на завтра 20 грудня 2022: Овнам - напруга, Левам - зміни, а Рибам - гроші

12:53

Росія не відмовилася від захоплення Києва і може оголосити загальну мобілізацію - ДаніловВідео

12:52

У Зеленського попередили про підготовку окупантами РФ масованих піхотних атакВідео

12:39

"Глибокий старий": у мережі з'явилося фото зарослого чоловіка Заворотнюк

12:23

ЗРК Patriot для ЗСУ: експерт розкрив хитрий план поставок американських систем ППОВідео

12:09

Карма наздогнала: у Росії розбився і згорів військовий вертоліт з екіпажемВідео

12:04

"Думати треба, якщо "коксом" залишки мізків не винесло": Гіркін накинувся на Путіна і його радників

11:55

Прикмети на 20 грудня: які 2 речі потрібно зробити кожному, щоб 2023 рік приніс успіхВідео

11:53

Удари дронів РФ по енергооб'єктах: у Києві та 10 областях аварійне знеструмленняВідео

11:30

Нова атака РФ з Білорусі: боєць ЗСУ назвав ймовірні терміни підготовки ударуВідео

11:05

Завершення війни до літа 2023 року: Данілов оцінив прогноз БудановаВідео

11:02

"У війни немає свят": Росія може готувати обстріл на Новий рік - ДаніловВідео

10:56

Святий Миколай чи Дід Мороз: у "Реальній історії" на 1+1 розповіли про репресії персонажа у СРСРВідео

10:49

Супермодель Адріана Ліма перетворилася на модель "plus size"

Реклама
10:43

"РФ поставила на кін руйнування своєї країни": Данілов оцінив можливість повного блекауту в УкраїніВідео

10:37

Стовпи диму огорнули Київ: названо масштабні наслідки нічної атаки Росії на столицюВідео

10:35

"Звірине бендерівське ставлення в улюбленій Україні": Міхалков остаточно "злетів" з котушок, говорячи про санкції ЄС

10:17

Найсмачніший салат Божевільний рай на Новий рік 2023: рецепт, який змітають зі столу за 2 хвилиниВідео

10:15

Не бійтеся, це нормально: чому собаки їдять траву

09:49

"На чотири атаки ще нашкребуть": Данілов розповів, коли РФ повністю залишиться без ракетВідео

09:25

Графіки не діють: на Київщині та Дніпропетровщині екстрені відключення після атаки "шахедів"Відео

09:15

Куди поділися чмобики: цікава арифметикаПогляд

09:05

Можна залишитися без вечері і без посуду: що не можна ставити в духовку

09:02

Жіночий гороскоп на тиждень 19-25 грудня: Венера в Козерогу не дасть розслабитися і мріятиВідео

08:36

Росіяни атакували Київ дронами: Кличко повідомив про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури

08:30

Навіщо потрібно сипати сіль на поріг: вас вразить несподівана відповідь

08:10

Гороскоп на сьогодні 19 грудня 2022: Левам - вирішення проблем, Скорпіонам - недооцінка

07:35

ЗСУ проводять операції на території Росії: у розвідці розповіли деталі

07:27

Зустріч Лукашенка і Путіна: в ISW оцінили ризики вступу Білорусі у війну проти УкраїниВідео

07:12

День Святого Миколая – теплі привітання та оригінальні картинки на 19 грудняФото

07:00

Гороскоп на тиждень 19-25 грудня 2022: Рибам - компроміси, Левам - поїздки, а Тельцям - робота

06:33

Кремль планує масштабний наступ на Україну в 2023 році - ISW

06:32

У Путіна намічаються великі проблемиПогляд

06:20

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2023, щоб залучити удачу і щастя

Реклама
06:00

Гороскоп таро на тиждень 19-25 грудня: Овнам - складний вибір, Козерогам - свято

06:00

День Святого Миколая 2022: історія свята, прикмети та заборони дня

05:43

Атака дронів на столицю: у Києві прогриміла серія потужних вибухів - що відомо

05:16

Як привітати з Днем адвоката: кращі побажання в картинках, віршах і прозі

05:00

Чи чекати українцям масованої атаки перед Новим роком: у ЗСУ розкрили плани окупантів

05:00

Любовний гороскоп на тиждень 19-25 грудня 2022: Водоліям - чуттєвість, а Терезам - розставання

04:00

Шикарне дерево простоїть багато років: як вибрати хорошу штучну ялинкуВідео

03:05

Україну атакує різке потепління: синоптик здивував несподіваним прогнозом з аномалієюВідео

02:37

Військовий експерт спрогнозував, чи змінить снарядний "голод" у ворогів перебіг війниВідео

02:06

Пишнотіла Іскра Лоуренс знялася в мереживній білизні на знак протесту проти дієтВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти