ЗРК Patriot для ЗСУ: експерт розкрив хитрий план поставок американських систем ППО

Є план, розроблений в Білому домі, який піде на узгодження безпосередньо з Пентагоном, підкреслив Олег Катков.

У США анонсували передачу ЗРК Patriot ВСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Рішення про постачання комплексів Patriot в Україну дійсно могло бути прийнято в США, заявив головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

За його словами, ЗРК Patriot – "це наддорогий комплекс, де одна батарея на експорт коштує близько 1 мільярда доларів". Про це він розповів в інтерв'ю Главреду.

Він нагадав, що за інформацією ЗМІ, нібито є план, розроблений в Білому домі, який піде на узгодження безпосередньо з Пентагоном, і вже після цього буде втілений.

"Важливий аспект - якщо мова йде про узгодження з Пентагоном, то мається на увазі передача озброєння по так званому президентському вилученню. Тобто коли озброєння вилучається зі складу Збройних сил США. Це швидкий механізм, тому що тоді зброя поставляється у вкрай стислі терміни, буквально за кілька тижнів", — зазначив експерт.

На його думку, ймовірно, мова йде саме про президентське вилучення, тому вони будуть досить швидко поставлені.

При цьому він підкреслив, що навчання українських військових буде проходити в Німеччині.

"Для розуміння - штатні терміни навчання операторів Patriot в мирний час, наприклад, для Польщі становили 9 місяців. Тобто це - значний час для освоєння цих комплексів. Звичайно, ми розуміємо, що наші зенітники - це не просто вкрай мотивовані, а й, ймовірно, найпрофесійніші зенітники у світі, які мають реальний бойовий досвід. Час для них можна скоротити, але навіть якщо вони не будуть їсти, спати, а будуть тільки вчитися, то дев'ятимісячний курс складно вмістити в кілька діб", — уточнив співрозмовник.

Разом з тим Катков не виключив, що навчання українських операторів Patriot могло початися раніше оголошеного рішення про передачу комплексів: "Тобто про передачу ще ніхто не повідомляє, але навчання вже триває для того, щоб після того, як буде прийнято політичне рішення, Україна могла б відразу запустити ці озброєння в дію".

Передача Україні систем ППО Patriot

Президент Володимир Зеленський розповів про переговори з американськими партнерами про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами глави держави, він проводить переговори з цього приводу з американським президентом Джо Байденом.

"Процес йде, я цим особисто займаюся. В принципі, це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом", - сказав він.

Нагадаємо, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про плани США поставити Україні ЗРК Patriot, заявив, що Кремль чекає підтвердження цієї інформації.

Також спікер диктатора РФ вважає, що дані ЗРК "безумовно" стануть метою для російських окупантів.

У США відповіли на погрози РФ після того, як стало відомо про наміри Вашингтона передати Києву системи ППО Patriot.

Реакція Кремля на рішення США не вплине на військову допомогу США Україні, заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Читайте також: