ЗРК Patriot Україна - ще одна поразка РФ, вона втратить важелі для залякування і терору - Кулеба

Рішення Джо Байдена про передачу Україні ППО Patriot відкриває можливість для отримання цих ЗРК від інших країн Заходу, зазначив Дмитро Кулеба.

Україна за допомогою Patriot вийде на новий рівень захисту неба - Кулеба / Колаж УНІАН , Defense.gov/John Hamilton

Україна незабаром отримає першу батарею зенітних ракетних систем Patriot і вийде на абсолютно новий рівень захисту неба. Рішення президента США Джо Байдена відкриває можливість для отримання таких ЗРК від інших країн Заходу. Київ довго вів перемовини з Вашингтоном про надання даних засобів ППО і досяг успіху. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що отримання Україною ЗРК Patriot дозволить країні вийти на новий рівень захисту повітряного простору.

Крім того, держава тепер зможе отримати Patriot і від інших союзників.

"Україна невдовзі отримає першу батарею цих надсучасних комплексів, а це абсолютно новий рівень захисту неба. Ще важливіше - це рішення президента Байдена відкриває двері для інших Патріотів", - сказав Кулеба.

Також дипломат розповів про те, що Україна почала роботу над отриманням ЗРК Patriot ще до початку повномасштабного нападу Росії. Першим у квітні 2021 року публічно попросив Вашингтон надати такі комплекси Києву глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Пам’ятаю, як тоді скептично поставилися до цього заклику, але ми вірили та працювали на всіх рівнях. Пам’ятаю, як в листопаді-грудні 2021 року порушував це питання на переговорах.

В перші же дні війни Президент Зеленський, Єрмак, я, Резніков знову переконували американських партнерів: нам потрібні "Патріоти"!

Вже наприкінці листопада ми знову активізували цю розмову. Зокрема, коли я перебував на міністерській зустрічі НАТО, то відверто сказав, що приїхав за трансформаторами та Патріотами", - каже Кулеба.

Домовленості про передачу Україні таких ППО були досягнуті під час телефонної розмови Зеленського з Байденом у грудні.

"Патріоти в Україні — це збережені життя та цивільна інфрастуктура. Це ще одна стратегічна поразка Росії, яка втратить важелі для залякування і терору. Це наближення дня нашої Перемоги. Тим більше, що крім "Патріотів" на переговорах було ще багато важливих тем", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Візит Зеленського до США

Днями в Білому домі зробили заяву, згідно з якою Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею ЗРК Patriot. Навчати використанню ППО українців будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як керувати ракетною батареєю Patriot. На це піде деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - вказувалося в повідомленні.

Пізніше глава Держдепу США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів з виділених Україні $1,85 млрд. підуть на системи протиповітряної оборони Patriot.

Під час пресконференції президенти України і США Зеленський і Байден підтвердили, що Київ отримає ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна попросить ще одну таку батарею.

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