ЗСУ отримають системи Patriot: США виділили Україні військову допомогу на $1,85 млрд

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що до нового пакету військової допомоги для України увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

США виділили Україні новий пакет військової допомоги / ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати Україні військову допомогу на суму 1 млрд доларів. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділ 621 Закону про іноземну допомогу 1961 року (FAA), я делегую Державному секретареві повноваження розпорядитися про використання оборонних статей та послуг Міністерства оборони, а також військової освіти та навчання на суму до 1 мільярда доларів, надати допомогу Україні та ухвалити рішення, необхідні відповідно до такого розділу", - сказано в повідомленні.

Також Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, до нового пакету увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot. Про це інформує Держдепартамент США.

"Сьогоднішня допомога вперше включає систему ППО Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно вищому рівні, ніж раніше надані системи ППО", - зазначив Блінкен.

Передача Україні систем ППО Patriot

Президент Володимир Зеленський говорив, що веде переговори з американським колегою Джо Байденом про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про плани США поставити Україні ЗРК Patriot, заявив, що Кремль чекає на підтвердження цієї інформації.

Також Пєсков вважає, що дані ЗРК "безумовно" стануть ціллю для російських окупантів.

У США відповіли на погрози РФ після того, як стало відомо про наміри Вашингтона передати Києву системи ППО Patriot. Зокрема, прессекретар Пентагону Пет Райдер заявив, що реакція Кремля на рішення Вашингтона не вплине на військову допомогу США Україні.

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