glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українські військові можуть вчитися експлуатації Patriot на базі в США - Politico

23 грудня 2022, 07:30
Поки що жодні навчання не проводилися в Сполучених Штатах. Однак остаточне рішення Пентагоном ще не ухвалено.
ЗРК Patriot
Пентагон може навчати українських військових керувати Patriot у США / Фото 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Вікіпедія

Пентагон не виключає можливість навчання українських військових експлуатації зенітно-ракетних комплексів Patriot на військовій базі в США.

Зараз американське Міноборони обговорює питання про те, чи слід проводити повний цикл навчання на території США або лише його частину. Про це пише Politico з посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що 24 лютого ЗСУ завершили тренування на низці різних озброєнь, наданих НАТО, включаючи HIMARS, у Східній Європі, Німеччині та Великій Британії.

"Але до цього моменту жодні навчання не проводилися в Сполучених Штатах. Однак остаточне рішення ще не ухвалено", - пишуть журналісти.

Потрібно кілька місяців, щоби навчити українців управлінню ЗРК Patriot. Навчання можна провести в США в Форт-Сіллі в штаті Оклахома - там знаходиться більшість інструкторів і складних тренажерів.

Хоча провести тренінг можна і в Європі, це пов'язане з великими логістичними труднощами.

Зазначимо, в Міністерстві оборони США заявляли, що українським військовим знадобиться кілька місяців для того, щоб освоїти зенітні ракетні системи Patriot. Вони допоможуть захистити небо від крилатих, балістичних ракет і ворожої авіації, а також дозволять вражати ворожі цілі на відстані великої дальності.

Передача ЗРК Patriot Україні

Президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати Україні військову допомогу на суму 1 млрд доларів.

Також Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

В ході пресконференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна попросить ще одну таку батарею.

При цьому російський диктатор Володимир Путін пригрозив "поклацати" Patriot, які США нададуть Україні. Він вважає Patriot "застарілими системами".

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Інші новини:

війна в Україні військова допомога війна Росії та України ЗРК Patriot
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:30

Як засолити сало: "секретна" добавка – і смакота тане в роті

08:20

Їхав 2 тис. км, щоб померти в Україні: ЗСУ ліквідували окупанта-іхтіолога з Карелії

08:13

"Це не Путін": Лукашенко міг зустрітися з двійником диктатора РФ – експрацівник КДБВідео

07:30

Українські військові можуть вчитися експлуатації Patriot на базі в США - Politico

07:25

Команда Зеленського готується оприлюднити мирний план наприкінці лютого – WSJВідео

Реклама
07:05

Що подарувати подрузі на Новий рік 2023: 15 варіантів на різний смак і гаманець

06:55

Боєздатність армії РФ за 300 днів війни впала на 50% - глава Міноборони БританіїВідео

06:55

Гороскоп на 2023 рік для всіх знаків: Телець стане улюбленцем долі, а Риби – головним лузером рокуВідео

06:37

Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну проти України – ISWВідео

06:37

Російські "мамаші", ховайте своїх синівПогляд

05:00

Китайський гороскоп на січень 2023: Щурам - хвороби, Кроликам - зростання, а Кабанам - застій

05:00

Загроза нападу Росії з Білорусі на Україну: Рустамзаде оцінив ймовірність сценаріюВідео

03:43

"Координація рухів вже порушена": Волочкова тряхнула старовиною під пісню ПугачовоїВідео

03:28

Гороскоп на сьогодні 23 грудня: Дівам - мистецтво, Ракам - робота, Терезам - романтикаВідео

03:20

Більше ніколи не будете купувати в магазині: 2 найпростіших і смачних рецепти домашнього майонезуВідео

03:09

Кайлі Дженнер в прозорій сукні посвітила спідньою білизною на підлозі ліфта

02:49

Листівки з ювілеєм мужчині і жінці - стильні привітання в картинках іменинникам

02:40

"Весна" посеред зими: синоптик здивував аномальним прогнозом до Нового рокуВідео

02:10

Як обрати червону ікру до новорічного столу: чарівні лайфхаки, які допоможуть виявити підробкуВідео

02:00

"Флотилія берегової оборони": міністр оборони Британії висміяв хвалений Чорноморський флот РФ

Реклама
01:35

Контрнаступ ЗСУ: військовий експерт спрогнозував, коли складуться умови для звільнення КримуВідео

00:51

Прикмети на 23 грудня: які 2 речі не можна робити, щоб не залишитися в бідіВідео

00:20

"Окупанти хотіли живцем поховати двох хлопчаків": на Запоріжжі стіна будинку впала на дітей

22 грудня, четвер
23:44

Модні теплі сукні зима 2023 неймовірної краси, в яких затишно навіть в морозВідео

23:20

"Сидить у памперсі": Жданов назвав причину, чому Путін скасував свою улюблену пресконференціюВідео

22:48

Сенат затвердив бюджет США: що важливо для УкраїниВідео

22:29

Молода дружина Віктора Павліка показала ідеальну фігуру у витонченій спідній білизні

21:50

Байден готовий зустрітися з Путіним: у США розкрили подробиціВідео

21:49

Переможець шоу Холостячка-2 показав, на кого проміняв Злату Огневич

21:47

"Сумарний залп – до 90 ракет": експерт оцінив загрозу нової масованої атаки росіянВідео

21:30

Чоловіки будуть у захваті: кращі варіанти подарунків для коханого на Новий РікВідео

21:18

Подумайте двічі: чи можна змивати суп в унітаз

21:17

Ситуація дуже важка: на Новий рік Київ може залишитися без світлаВідео

20:28

Російська співачка дико зганьбила Наташу Корольову на сценіВідео

20:28

Путін вперше вжив слово "війна" щодо вторгнення в Україну та несподівано змінив її ціліВідео

20:25

РФ дістала зі старих запасів ракети "без мізків" - ЖдановВідео

20:10

Прикмети на 24 грудня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік сім'я жила в достаткуВідео

20:03

Ірина Білик засвітилася в обіймах скандального Олексія Паніна

20:00

Гороскоп таро на тиждень 26 грудня - 1 січня: Овнам - фініш, Левам - магія, Рибам - перехрестя

20:00

Китайський гороскоп 2023: романтичні пригоди, успіх в кар'єрі і довгоочікуваний відпочинок у рік КроликаВідео

Реклама
20:00

Простий тест по картинці розповість про ваше найближче майбутнє

20:00

Коли ставити новорічну ялинку, щоб цілий рік була удача та достаток: сприятливі дати

19:23

Актори Вечірнього Кварталу та Жіночого Кварталу розповіли про різдвяні сімейні традиціїВідео

19:22

Чому американці та європейці не дають нам "усе і відразу"Погляд

19:09

"Світ не переживав ще такі речі": Шмигаль розповів, що чекає Україну в разі повного блекаутуВідео

19:05

"Апетит тирана": Польща та країни Балтії перебувають у списку цілей РФ - польське МЗСВідео

19:00

Як і де зустрічати Новий Рік 2023: важливі рекомендації, які допоможуть залучити удачу і успіхВідео

18:59

"Ми поклацаємо і Patriot": Путін істерично відреагував на поїздку Зеленського в СШАВідео

18:44

"Пика скоро лопне": Успенська показала наслідки пластики

18:18

Новий Рік без мандаринів: кому протипоказані цитрусовіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти