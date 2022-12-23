Українські військові можуть вчитися експлуатації Patriot на базі в США - Politico

Поки що жодні навчання не проводилися в Сполучених Штатах. Однак остаточне рішення Пентагоном ще не ухвалено.

Пентагон може навчати українських військових керувати Patriot у США / Фото 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Вікіпедія

Пентагон не виключає можливість навчання українських військових експлуатації зенітно-ракетних комплексів Patriot на військовій базі в США.

Зараз американське Міноборони обговорює питання про те, чи слід проводити повний цикл навчання на території США або лише його частину. Про це пише Politico з посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що 24 лютого ЗСУ завершили тренування на низці різних озброєнь, наданих НАТО, включаючи HIMARS, у Східній Європі, Німеччині та Великій Британії.

"Але до цього моменту жодні навчання не проводилися в Сполучених Штатах. Однак остаточне рішення ще не ухвалено", - пишуть журналісти.

Потрібно кілька місяців, щоби навчити українців управлінню ЗРК Patriot. Навчання можна провести в США в Форт-Сіллі в штаті Оклахома - там знаходиться більшість інструкторів і складних тренажерів.

Хоча провести тренінг можна і в Європі, це пов'язане з великими логістичними труднощами.

Зазначимо, в Міністерстві оборони США заявляли, що українським військовим знадобиться кілька місяців для того, щоб освоїти зенітні ракетні системи Patriot. Вони допоможуть захистити небо від крилатих, балістичних ракет і ворожої авіації, а також дозволять вражати ворожі цілі на відстані великої дальності.

Передача ЗРК Patriot Україні

Президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати Україні військову допомогу на суму 1 млрд доларів.

Також Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

В ході пресконференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна попросить ще одну таку батарею.

При цьому російський диктатор Володимир Путін пригрозив "поклацати" Patriot, які США нададуть Україні. Він вважає Patriot "застарілими системами".

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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