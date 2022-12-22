Кремль відчутно нервує: Пєсков закотив істерику через передачу Україні ЗРК Patriot

За словами Пєскова, постачання Україні систем протиповітряної оборони буцімто "ускладнює процес урегулювання конфлікту".

Пєсков нервово відреагував на постачання Україні ЗРК Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Рупор Кремля Дмитро Пєсков вибухнув істерикою через передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot. Пєсков заявив, що ЗРК Patriot буцімто стануть "законними цілями" для окупантів. Представника російського президента цитують російські ЗМП.

"Так, безперечно, як і всі інші види озброєнь, які використовують Збройні сили України. Все ж таки демілітаризація є однією з цілей спеціальної військової операції", - сказав прессекретар кремлівського диктатора.

За словами Пєскова, постачання Україні систем протиповітряної оборони, які українські військові використовуватимуть для захисту населення від ворожих ракет, буцімто "ускладнює процес урегулювання конфлікту".

"Фактично США та інші країни йдуть шляхом постійного розширення асортименту та підвищення технічного рівня тих озброєнь, які вони постачають Україні, це не сприяє якнайшвидшому врегулюванню ситуації, а навпаки", - цинічно заявив рупор Кремля.

Втім, Пєсков не уточнив, як саме російські загарбники збираються полювати на зенітно-ракетний комплекс. Імовірно, так само, як і на HIMARS: попри регулярні погрози щодо знищення американських артилерійських систем, жоден HIMARS не постраждав.

Україна отримає від США ЗРК Patriot

У Білому домі днями заявили, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає від США батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Американці навчать українців керувати цими системами.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як керувати ракетною батареєю Patriot. На це піде деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - зазначалося в повідомленні.

Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що із суми в 1,85 млрд. доларів, яка призначена для України, 850 мільйонів доларів піде на системи ППО Patriot.

Під час пресконференції президента США Зеленський і Байден підтвердили, що Вашингтон передасть Києву ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна проситиме ще одну таку батарею.

Як зазначив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, фахівці ЗСУ можуть оволодіти керуванням зенітними ракетними комплексами Patriot за декілька місяців. Вже є досвід успішного навчання роботі з ППО IRIS-T і NASAMS – їх вдалося освоїти за декілька тижнів.

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