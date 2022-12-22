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Пресконференція Зеленського та Байдена: важливі заяви президентів

22 грудня 2022, 00:17
Лідери обох країн виступили із важливими заявами щодо війни в Україні.
Зеленский и Байден
Зеленський і Байден провели спільну пресконференцію / ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден зустрілися 21 грудня у Вашингтоні. Це перший закордонний візит президента України після повномасштабного вторгнення Росії. Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну прес-конференцію.

Заяви Байдена

Американський президент Джо Байден заявив, що Україна перемогла у битвах за Київ, Харків, Херсон. Байден наголосив, що президент Зеленський показав, що шукає справедливого світу. Водночас російський диктатор Володимир Путін не має намірів зупинити цю несправедливу війну.

"Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки це буде потрібно. США будуть разом з Україною. Людський дух непереможний, якщо люди готові робити те, що правильно. Пане Зеленський, американці будуть підтримувати кожен крок України на шляху до миру. Те, чого ви досягли, важливо не тільки для України, а й для всього світу. Ми будемо і надалі підтримувати вогонь демократії. Світло переможе темряву", - наголосив Байден.

Також президент США підтвердив, що Америка надасть Україні ЗРК Patriot. Крім того, він зауважив, що 50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів та понад 50 MLRS.

Заяви Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головне питання всіх переговорів з партнерами сьогодні – це зміцнення України, це наступний рік, це рух нашої країни до перемоги у війні за незалежність.

Також український гарант подякував Байдена за надану військову допомогу. Зеленський зауважив, що Україна вийшла на рівень реального союзництва із США

"Я повертаюся додому з хорошими новинами, з пакетом військової допомоги майже на $2 мільярди, та основним елементом цього пакету системи Patriot. Посилення ППО позбавить державу-терориста її головного інструменту - терору", - сказав Зеленський.

Як зазначив президент, наразі Україна має чітке розуміння, як найближчими місяцями буде посилено оборону нашої країни.

Зеленський наголосив, що Росія має відповісти за все, що зробила проти України, Європи та всього цивілізованого світу.

"Справедливий світ - це жодних компромісів щодо території та відшкодування всіх збитків, завданих російською агресією", - заявив президент.

Зустріч Зеленського та Байдена

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент зустрінеться зі своїм колегою Джо Байденом у США.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, під час зустрічі Зеленського з його американським колегою Джо Байденом, президент дозволить безпосередньо пояснити реальну ситуацію в Україні і розповісти, яка саме зброя потрібна ЗСУ, щоб надалі боротися з російською агресією. Також візит Зеленського спростує спроби Росії поширити фейки про те, що нібито відносини між Америкою і Україною "охолоджуються".

До слова, у Путіна вже вибухнули реакцією на візит Зеленського до США. Так, рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не чекає для себе нічого хорошого у зв'язку з цим візитом. Кремлівський представник також зазначив, що візит Зеленського до Вашингтона зробить Москві тільки гірше.

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