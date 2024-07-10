Після удару по 'Охматдиту': РФ в ООН влаштувала ланч із котлетою по-київськи

Після обговорення російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві дипломати з країни-агресора РФ влаштували в ООН обід із котлетою по-київськи.

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Удар по Охматдиту - РФ в ООН влаштувала ланч із котлетою по-київськи/ колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Після засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорювали ракетний удар країни-агресора РФ по київській дитячій лікарні Охматдит 8 липня, російське представництво влаштувало ланч із нагоди свого головування в установі, де основною стравою в меню було вказано "котлета по-київськи з картопляним пюре". Про це в середу, 10 липня, повідомляє агентство Укрінформ.

"Моральна деградація російської дипломатії очевидна", - прокоментував ситуацію постпред України при ООН Сергій Кислиця після засідання Радбезу.

Крім того, український дипломат зазначив, що ланч, організований Росією, оплачений кривавими грошима.

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"Не можу зрозуміти, як можна тиснути руку Небензі (керівник російської делегації в ООН - Главред) і приймати запрошення на ланч із ним, оплачений кривавими грошима. Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Небензі Лаврова, отже рівень токсичності в штаб-квартирі ООН ще більше зросте. Добре, що йому хоч не дозволяють вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою США", - сказав Кислиця.

Що таке дитяча лікарня "Охматдит" Багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.

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Зранку 8 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару - під ударом РФ була вся Україна. У Києві ракетами було пошкоджено будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі. Були прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

Уранці 10 липня в ДержНС повідомили, що в Києві завершилися аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після ракетної атаки РФ 8 липня.

Унаслідок ворожих обстрілів у столиці загинули 33 людини, з них 5 дітей. Також 121 людина постраждала, зокрема 10 дітей. 11 осіб було врятовано.

Слідчі СБУ встановили, що країна-агресор Росія вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101. На місці трагедії вже знайдено відповідні докази: уламки корпусу задньої частини ракети Х-101 із серійним номером і частину керма цієї ж ракети.

РФ вдарила по клініці крилатою ракетою Х-101, яка містить західні компоненти.

"Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення, і, як і раніше, залежить від запчастин із західних країн, особливо зі США", - пишуть журналісти Financial Times.

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